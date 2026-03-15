Mataron a tiros a un hombre dentro de una casa en B° Barranquitas: la Policía atrapó al presunto asesino

Fue antes de las 11 en el patio de una casa de Juan Díaz de Solís al 4200. Dos hombres -familiares entre sí- tomaban mates, discutieron, y uno sacó una pistola y le disparó a mansalva. La víctima Agustín Ezequiel Verdún de 28 años, murió. Policías atraparon al presunto asesino y le incautaron una pistola calibre 9 mm. cargada y con olor a pólvora.

Esta mañana de domingo, en calle Juan Díaz de Solís al 4200 en barrio Barranquitas de Santa Fe , se produjo un ataque criminal que terminó con la vida de un hombre. Dos hombres que serían familiares entre sí compartían una mateada dominguera en el patio del inmueble. Hubo una áspera discusión verbal que terminó abruptamente cuando uno de ellos sacó un arma de fuego y le disparó a mansalva.

La víctima resultó impactada con numerosos balazos en distintas partes del cuerpo que en pocos minutos le produjo la muerte. El hombre asesinado fue identificado como Agusín Ezequiel Verdún de 28 años.

Estampidos de balazos y denuncia al 911

Las deflagraciones de los disparos de arma de fuego pusieron en alerta a todos los habitantes de la populosa barriada en la cuadra de calle Juan Díaz de Solís al 4200. Varios de ellos vieron corridas fuera del inmueble. Algunos aseguraron que vieron escapar corriendo a un hombre armado. Denunciaron el suceso a la central de emergencias 911.

Llegaron al lugar oficiales de la Comisaría 6°, del Comando Radioeléctrico y de la Policía de Acción Táctica PAT. Hablaron con familiares y con vecinos, y luego, comenzaron un patrullaje intensivo por las calles del barrio Barranquitas, hasta que a 300 metros lograron aprehender a un hombre al que le incautaron una pistola calibre 9 milímetros. El arma fue revisada tiene una buena conservación y funcionamiento, contaba con una bala en la recámara y otras en el almacén del cargador y tenía evidente olor a pólvora.

Asesinado a balazos

La víctima del homicidio en el patio de la vivienda de calle Juan Díaz de Solís al 4200 del barrio Barranquitas fue identificado como Agustín Ezequiel Verdún de 28 años. Un médico del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias SIES 107 llegó a la vivienda donde estaba Verdún completamente ensangrentado, lo revisó y constató que estaba fallecido como consecuencia de impactos de bala en zonas vitales.

Verdún contaba con un amplio abanico de antecedentes penales. Posteriormente arribaron a la escena del crimen los pesquisas de Homicidios y los agentes del área Científica, ambos de la Policía de Investigaciones PDI, los primeros para la investigación y esclarecimiento del crimen y los segundos para la ejecución de los peritajes criminalísticos.

Policías capitalinos de Orden Público y de Cuerpos junto con pesquisas de la PDI, identificaron a testigos y buscaron imágenes de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del crimen de Verdún de 28 años a las Jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones PDI, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó: que se identifique a testigos entre vecinos y familiares de Verdún, que sean secuestradas imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona públicas y privadas, y que sean realizados los peritajes criminalísticos de rigor, como también que el aprehendido con el arma secuestrada sea alojado en una dependencia policial y la pistola tenga cadena de custodia, y que posteriormente el cadáver sea trasladado a la morgue judicial para la realización de la necropsia. Los peritajes criminalísticos de rigor en la escena del crimen fueron ejecutados por los agentes del área Científica de la PDI.