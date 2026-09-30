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Dictaron prisión preventiva para el falso "mentalista y sanador" acusado de estafar por $50 millones a una mujer en la localidad de Sarmiento

El imputado es santafesino y tiene 44 años. Quedó en prisión preventiva tras una audiencia realizada este miércoles en los Tribunales de la capital provincial. La víctima fue captada a través de publicidades en una radio local y despojada de los ahorros de toda su vida mediante rituales falsos con agua teñida de rojo, supuesta "magia negra" y fotos familiares. Desde el MPA confirmaron la existencia de otra víctima

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

30 de septiembre 2026 · 11:14hs
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Investigan más víctimas del falso mentalista de Sarmiento: podría enfrentar hasta 12 años de cárcel.

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Un hombre acusado de hacerse pasar por sanador y mentalista quedó detenido en prisión preventiva este miércoles. La jueza Cecilia Labanca impuso la prisión preventiva este miércoles en una audiencia realizada en los Tribunales de la capital provincial para para un santafesino de 44 años, identificado como H.D.P.

La investigación se desencadenó a partir de la denuncia de una vecina de la localidad de Sarmiento (departamento Las Colonias), quien entregó los ahorros de toda su vida luego de ser sometida a un entramado de engaños, manipulación psicológica y falsos rituales.

Cuidada puesta en escena

El fiscal a cargo de la causa, Alejandro Benítez, explicó que el imputado logró inducir voluntariamente al error a sus víctimas a través de una cuidada puesta en escena. "La entrega en el delito de estafa siempre es voluntaria, pero esa voluntad se obtiene a partir de una mentira que lleva a la víctima a tomar una decisión perjudicial para su patrimonio", precisó.

La jueza de la causa avaló de manera integral el pedido de la Fiscalía y ordenó la medida cautelar de máxima gravedad.

LEER MÁS: Estafa millonaria y "magia negra" en Santa Fe: cayeron las maniobras de un falso mentalista que engañó a una abuela

Por su parte, el abogado querellante que representa a la víctima, Romeo Díaz Duarte, indicó que el perjuicio económico ronda los 50 millones de pesos (entre dólares y moneda nacional), a lo que se suma un severo daño a la salud mental de la mujer, quien se encuentra bajo asistencia psiquiátrica.

"El acusado utilizaba mentiras, supuestas amenazas de 'magia negra' sobre la familia y una puesta en escena que incluía teñir agua de rojo simulando sangre o hacer rituales en cementerios para infundir temor y quitarles el dinero", sostuvo Alejandro Benítez, fiscal del Departamento Las Colonias.

Ritual con "sangre", viajes a Roma y la compra de un auto

El expediente sacó a la luz los métodos de manipulación que empleaba el acusado para doblegar la voluntad de las personas que acudían a él tras escuchar sus anuncios en emisoras de radio regionales:

Captación mediante publicidad radial: el sujeto promocionaba sus supuestos poderes de sanación y mentalismo en radios de pueblos del departamento Las Colonias, ganándose la confianza de los oyentes.

Falsos rituales y manipulación: para convencer a la mujer de entregar su dinero y objetos de valor —como alhajas heredadas de su madre y fotografías familiares—, simulataba rituales nocturnos en cementerios y llegó a teñir agua de color rojo para hacerla pasar por sangre.

Información precisa de las víctimas: la Querella investiga cómo el estafador obtenía datos íntimos sobre la vida de la damnificada, por lo que no se descarta la complicidad de terceros o entregadores locales.

Destino de los fondos: la Fiscalía detectó que parte del dinero sustraído habría sido utilizado por el acusado para adquirir un automóvil de alta gama durante el mismo período en que engañaba a la víctima.

Escala penal: el imputado —que registra un antecedente por portación ilegítima de arma del año 2015— enfrenta una escala de penas que, al tratarse de un concurso real de dos hechos de estafa, podría alcanzar hasta 12 años de prisión.

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