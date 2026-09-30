Se confirmó el fixture de la Liga Evolución de Futsal en Santa Fe La AFA dio a conocer el cronograma de partidos para el torneo que se realizará del 14 al 18 de octubre en el Invencible Santa Fe Por Ovación 30 de septiembre 2026 · 11:00hs

La Selección Argentina de Futsal jugará en el Invencible.

La Conmebol confirmó la programación de partidos para la Liga Evolución de Futsal Zona Sur que se jugará en la ciudad de Santa Fe del 14 al 18 de octubre, en el Estadio Multipropósito “Invencible Santa Fe”. La Selección Argentina estará debutando frente a Chile el 14 desde las 20.30 horas, en el partido preliminar jugará la Sub 20.

La Liga Evolución es un torneo organizado por las Direcciones de Desarrollo de Conmebol y de cada Asociación para la promoción de las disciplinas en cada país. El torneo se juega en dos zonas, norte y sur, por las Selecciones Mayor y Sub 20, sumando ambas a una sola tabla de posiciones.

Argentina será sede este año de la Zona Sur, grupo que integrarán, además, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Para esta competencia, cada Selección está conformada por diez jugadores, en cada una de las categorías, pudiendo dos jugadores Sub 20 formar parte además de la Selección Mayor. CONMEBOL Liga Evolución de Futsal – Zona Sur Programación de partidos Fecha 1. Miércoles 14 de octubre. 13.45 Paraguay – Uruguay (sub20) 16.00 Paraguay – Uruguay (mayor) 18.15 Argentina – Chile (sub20) 20.30 Argentina – Chile (mayor) Fecha 2. Jueves 15 de octubre 13.45 Uruguay – Chile (sub20) 16.00 Uruguay – Chile (mayor) 18.15 Bolivia - Argentina (sub20) 20.30 Bolivia - Argentina (mayor) Fecha 3. Viernes 16 de octubre 13.45 Bolivia – Uruguay (sub20) 16.00 Bolivia – Uruguay (mayor) 18.15 Chile – Paraguay (sub20) 20.30 Chile – Paraguay (mayor) Fecha 4. Sábado 17 de octubre 13.45 Paraguay - Bolivia (sub20) 16.00 Paraguay - Bolivia (mayor) 18.15 Uruguay - Argentina (sub20) 20.30 Uruguay - Argentina (mayor) Fecha 5. Domingo 18 de octubre 13.45 Chile - Bolivia (sub20) 16.00 Chile - Bolivia (mayor) 18.15 Argentina - Paraguay (sub20) 20.30 Argentina - Paraguay (mayor) Fuente: AFA