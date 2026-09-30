"El consumo estuvo acotado a las sedes y la gastronomía": el análisis del Centro Comercial sobre el balance de los Juegos Suramericanos

Pese al récord de público y al movimiento económico en hotelería y gastronomía, el sector comercial reportó que el flujo de visitantes no se tradujo en mayores ventas. Carlos Arese, vocero de la entidad, advirtió que la indumentaria deportiva resultó "cara" para los turistas extranjeros debido al atraso cambiario.

Juegos Suramericanos y consumo. Según el Centro Comercial de Santa Fe, el impacto de los Juegos no llegó de forma directa al comercio minorista

Los Juegos Sudamericanos dejaron un importante movimiento en Santa Fe , con presencia de atletas, delegaciones y visitantes, junto con competencias y los espectáculos musicales. Pese a esto, desde el Centro Comercial indicaron que no tuvo un impacto equivalente en el consumo del comercio santafesino.

Así lo explicó en diálogo con La Mañana de UNO 106.3 Carlos Arese, vocero del Centro Comercial de Santa Fe , quien destacó en primer lugar el balance general del evento: “Los Juegos Sudamericanos han representado para la ciudad un suceso, un éxito en general, desde lo deportivo, lo social también, porque los espectáculos musicales han reunido muchísima gente”.

Arese también valoró la organización y sostuvo que “organizar todo esto no es para nada fácil”, por lo que expresó sus felicitaciones a quienes estuvieron a cargo del evento.

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Cuando el análisis se concentra específicamente en el comercio, el balance es diferente. El Centro Comercial realizó una encuesta entre lunes, martes y miércoles de la semana posterior a los Juegos para conocer el impacto que había tenido el evento en los negocios de la ciudad.

“La verdad que el impacto que el comercio minorista recibió en Santa Fe no ha sido lo que uno pensaba que podía tener en relación con el gran movimiento que hubo en la ciudad”, señaló Arese.

El movimiento no llegó a los comercios

Desde el Centro Comercial aclararon que la encuesta buscó representar al sector comercial en general, con consultas a distintos rubros y zonas de la ciudad. Por eso, Arese marcó una diferencia entre determinados comercios ubicados en zonas cercanas a la actividad de los Juegos y el comportamiento general del sector.

“Probablemente si nosotros vamos a comercios de cercanía donde hubo mucho movimiento, por ejemplo Parque Sur, Costanera Este, Costanera Oeste o algún barrio cercano también a las Villas Olímpicas, probablemente ahí haya habido algún otro movimiento”, explicó.

Uno de los factores que podría explicar esa diferencia, según el dirigente, es que gran parte de la circulación vinculada a los Juegos estuvo concentrada en los lugares donde se desarrollaban las competencias.

“Los atletas y entrenadores estaban en la Villa Olímpica, salían de ahí para ir a competir y los fan fest gastronómicos y demás estaban siempre acotados a los lugares de competencia”, describió.

“El impacto directo no llegó al comercio minorista”

Arese diferenció el movimiento económico general generado por los Odesur de lo ocurrido específicamente con los comercios minoristas. “Hubo un impacto económico muy importante en la provincia y, en nuestro caso, en la ciudad de Santa Fe”, afirmó.

Remarcó que ese impacto no alcanzó de manera directa al sector que representa: “El impacto directo que tuvieron estos Juegos no llegó al comercio minorista”.

El vocero del Centro Comercial reconoció que hubo actividad para empresas vinculadas al montaje, la infraestructura y otros sectores, además del movimiento generado por la gastronomía y la hotelería.

“Nosotros creemos que hubo un impacto económico muy importante”, insistió, aunque aclaró que “el comercio no vio los beneficios directos de ese impacto”.

La expectativa está puesta ahora en que ese movimiento pueda generar un efecto posterior: “Si todo el movimiento que hubo generó mejores condiciones económicas para la ciudad de Santa Fe en general, el comercio recibirá, creemos, por lo menos recibirá un efecto secundario”, sostuvo.

Y agregó: “Tal vez en los próximos días se vea un mayor movimiento porque evidentemente en la ciudad de Santa Fe ha habido un impacto económico”.

Ventas en caída

El diagnóstico sobre los Odesur se da en un escenario complejo para los comerciantes santafesinos. Según Arese, las ventas vienen atravesando una caída sostenida desde hace varios meses. “El comercio viene de varios meses de caída, las ventas están flojas, muy bajas”, afirmó.

En ese contexto, octubre aparece como un mes importante para el sector por la celebración del Día de la Madre: “Es una fecha que el comercio espera con mucha expectativa y, hasta si se quiere, con esperanza, de mejorar sus cosas”.

Comercio online

Arese sostuvo que el problema del comercio no puede atribuirse exclusivamente al crecimiento de las compras por internet: “Siempre la primera reacción en general es: ‘Bueno, pero ahora todo el mundo compra por internet’. Bueno, no es tan así, no es tan así”, planteó.

“Hay cambio de cultura, hay cambio de costumbres, hay cambios. Todos estos cambios los estamos viviendo, pero no creemos que sea tan así de que el comercio está en caída porque se vende todo por internet”, agregó.

De todos modos, desde el Centro Comercial reconocen que los hábitos de consumo están cambiando y que cada vez más negocios incorporan herramientas digitales.

“Nosotros como institución estamos permanentemente instando y fomentando que los comerciantes vayan incursionando aún más todavía en el comercio electrónico, con una actividad complementaria de su tienda física tradicional”, señaló Arese.

Indumentaria deportiva con precios por las nubes

Otro de los datos que surgió del relevamiento fue el contacto de algunos comercios con visitantes extranjeros, particularmente en el rubro de indumentaria deportiva. “Esta gente nos comentaba que tuvieron ingresos de algunos visitantes que se los notaba extranjeros”, relató Arese.

Según explicó, algunos consultaban por productos y luego manifestaban que los precios les resultaban elevados: “Cuando consultaban por los productos o los artículos que ellos venden, les manifestaban que para ellos eran caros”, sostuvo.

El dirigente vinculó esta situación con el escenario cambiario y señaló que se produce un efecto inverso al que beneficia actualmente a los argentinos que viajan a países limítrofes para comprar.

“Para los argentinos conviene ir a comprar al exterior, a países limítrofes, y lógicamente eso impacta exactamente al contrario cuando pasa lo que ocurrió, es decir, que venga gente de los países limítrofes acá a comprar a Santa Fe”, explicó.