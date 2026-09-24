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La despedida de Messi: a qué hora salen a la venta las entradas

Las entradas para el último partido de Lionel Messi con la Selección argentina en el país se podrán comprar desde este jueves 24 de septiembre. El capitán será homenajeado el 6 de octubre ante Benín, en el estadio Monumental.

Ovación

Por Ovación

24 de septiembre 2026 · 11:01hs
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La despedida de Messi: a qué hora salen a la venta las entradas

Los hinchas que quieran estar presentes en la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina podrán intentar comprar sus entradas desde las 18 de este jueves 24 de septiembre, a través de la plataforma Deportick.

Para adquirir los tickets será necesario estar registrado previamente en el sitio. Las entradas serán digitales y, posteriormente, deberán ser canjeadas por una localidad física en las boleterías de un estadio que será confirmado.

El partido ante Benín se jugará el martes 6 de octubre en el Monumental, aunque todavía resta definir el horario. Será el último de los tres amistosos que la Argentina disputará en esta ventana internacional.

Messi no jugará los dos primeros amistosos

Aunque forma parte de la convocatoria, Messi no participará de los encuentros ante Bolivia y Burkina Faso. El capitán estará presente en la concentración principalmente para recibir el homenaje por su trayectoria con la Albiceleste.

La Argentina enfrentará a Bolivia el miércoles 30 de septiembre en Córdoba y a Burkina Faso el sábado 3 de octubre en el Monumental. La despedida de Messi quedó reservada para el último compromiso.

La decisión está vinculada además con una sanción de FIFA que obliga a reducir al 50% la capacidad de los estadios en los dos primeros partidos, por lo que el encuentro ante Benín será el escenario elegido para el homenaje.

Cuánto cuestan las entradas

Los valores establecidos para el partido son:

Plateas medias San Martín y Belgrano: $480.000.

Plateas bajas San Martín y Belgrano: $450.000.

Plateas altas San Martín y Belgrano: $320.000.

Plateas medias Sívori y Centenario: $320.000.

Plateas altas Sívori y Centenario: $180.000.

Popular: $90.000.

Menores de 3 a 10 años, popular: $29.000.

Además, Messi utilizará una camiseta especialmente diseñada para la ocasión, con detalles alusivos a la bandera argentina, el número 10 y su apellido en dorado.

Messi Selección Benín
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