Argentina enfrenta a Bolivia en Córdoba y comienza una fecha FIFA cargada de emociones por Messi

La Albiceleste se mide con Bolivia desde las 21 en Córdoba, en su primer partido tras el Mundial y antes de la despedida de Messi.

La Selección argentina se reencontrará este miércoles con la acción cuando reciba a Bolivia desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El partido será el primero después de la derrota sufrida ante España en la final del Mundial 2026 y abrirá una fecha FIFA muy especial, que tendrá como principal acontecimiento la despedida de Lionel Messi del conjunto nacional.

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Scaloni define el equipo para enfrentar a Bolivia

El encuentro se disputará desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes, será arbitrado por el colombiano Jhon Ospina.

Para Lionel Scaloni, el compromiso también servirá para comenzar a darle forma al equipo después de la participación en el Mundial. Según trascendió, el entrenador solamente mantiene una duda para conformar la alineación inicial: Valentín Barco o Franco Mastantuono como mediocampista ofensivo.

Entre las principales novedades aparecen Agustín Giay y Facundo Medina, quienes serían los encargados de ocupar los laterales de la defensa. Medina ingresaría por Nicolás Tagliafico, quien viene trabajando de manera diferenciada.

En la mitad de la cancha, Exequiel Palacios reemplazaría a Enzo Fernández, mientras que Nicolás Paz tendría un lugar desde el arranque para aportar conexión con Julián Álvarez y Lautaro Martínez, quienes conformarían la dupla ofensiva.

Messi se prepara para su último partido con la Selección

La fecha FIFA tendrá como uno de sus momentos más importantes la despedida de Lionel Messi. El capitán disputará su último encuentro con la camiseta argentina el próximo martes 6 de octubre, cuando el equipo nacional reciba a Benín en el estadio Monumental.

Del otro lado, Bolivia llega a Córdoba luego de atravesar una serie negativa. El seleccionado quedó eliminado del Repechaje para el Mundial 2026 tras perder con Irak y posteriormente sufrió tres derrotas consecutivas: 4-0 ante Escocia, 4-0 frente a Argelia y 2-0 contra Paraguay.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Amistoso internacional

Argentina - Bolivia

Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba)

Mario Alberto Kempes (Córdoba) Árbitro: Jhon Ospina (Colombia)

Jhon Ospina (Colombia) Hora: 21

21 TV: TyC Sports y Telefe

TyC Sports y Telefe Radio: UNO 106.3 FM

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Valentín Barco o Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Bolivia: Bolivia: Guillermo Viscarra; Luis Haquin, Efraín Morales, Diego Arroyo; Diego Medina, Héctor Cuellar, Gabriel Villamil, Roberto Fernández; Miguel Terceros, Fernando Nava y Carlos Melgar. DT: Óscar Villegas.