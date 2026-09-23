La Selección se prepara para una nueva etapa y los jugadores esperan que Scaloni siga

Los futbolistas de la Selección que llegaron al país se refirieron al futuro del entrenador, cuyo contrato vence a fin de año y es seguido de cerca por la AFA.

La llegada de los convocados a la Argentina volvió a poner el futuro de Lionel Scaloni en el centro de la escena. El entrenador tiene contrato hasta diciembre y todavía no confirmó si continuará, mientras la AFA busca extender el vínculo. Ante esta situación, varios integrantes del plantel expresaron públicamente su deseo de que el ciclo tenga continuidad.

Los referentes de la Selección quieren que Scaloni continúe

Emiliano “Dibu” Martínez fue uno de los primeros en hablar sobre el tema y evitó anticipar una decisión que, según explicó, corresponde al entrenador y su equipo de trabajo.

“No tengo ni idea, la verdad es algo con su equipo de trabajo y lo que decida lo vamos a apoyar”, manifestó el arquero.

Cristian Romero, en tanto, fue más directo y expresó su deseo de que el DT siga al frente de la Albiceleste. “Esperemos que siga. Es la persona principal en el armado de esta Selección, así que obviamente esperamos que siga”, sostuvo el defensor.

Leonardo Balerdi también se sumó al respaldo: “Esperemos que siga, para nosotros sería un privilegio”. Nicolás Paz, uno de los futbolistas que debutó durante el ciclo de Scaloni, destacó especialmente la relación con el entrenador: “Es un entrenador de los más importantes, que me hizo debutar y ojalá que siga”.

Scaloni prepara el recambio y todavía no confirmó su futuro

Mientras los jugadores expresan su postura, Scaloni dejó algunas señales sobre lo que pretende para la nueva etapa. En una entrevista reciente, explicó que uno de los objetivos será darle espacio a los futbolistas jóvenes que buscan ganarse un lugar en la Selección.

“Lo intentaremos, estemos nosotros o no”, afirmó el entrenador al referirse al futuro del equipo. También remarcó la importancia de abrir espacio para las nuevas generaciones: “Ahora se abre un paréntesis importante, lindo, una época para poder confiar en estos chicos que están llamando a la puerta”.

El técnico también recordó que después de la Copa América 2024 había atravesado dudas similares respecto de lo que vendría. “Después de la Copa América 2024 yo también tuve un pensamiento de que iba a ser duro lo que se venía”, explicó.

En paralelo, la AFA trabaja para extender su contrato. Según los reportes publicados en los últimos días, la propuesta contempla inicialmente un vínculo hasta la Copa América 2028, con una opción que podría extenderlo hasta el Mundial 2030.

La próxima fecha FIFA tendrá además un significado especial porque marcará la despedida de Lionel Messi de la Selección. Argentina jugará ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, este último encuentro previsto para el 6 de octubre en el Monumental.