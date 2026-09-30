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Turco Mohamed: "Siempre lo llevo a Colón en mi corazón"

Antonio Mohamed recordó al Sabalero y se mostró optimista de cara al futuro buscando el tan ansiado ascenso a Primera División

Ovación

Por Ovación

30 de septiembre 2026 · 12:06hs
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El Turco Mohamed habló sobre el presente de Colón.

El Turco Mohamed habló sobre el presente de Colón.

Antonio Mohamed se encuentra en Argentina, aprovechando el parate por fecha FIFA. Y luego de brindar una charla para Olé, fue entrevistado por Gonzalo Cettour quien le preguntó por el presente de Colón.

El Turco Mohamed sigue de cerca a Colón

La primera respuesta del Turco fue la siguiente: "Primero que nada, un saludo a toda la gente de Colón, lo llevo siempre en mi corazón. Veo todo lo que puedo de Colón, tengo muchos amigos en Santa Fe".

Para luego finalizar: "Se cayó un poco el equipo ahora, pero esperemos que en el octogonal podamos volver a Primera. Siempre tenemos fe al Negro. Yo creo que podemos sacar la casta en el octogonal".

LEER MÁS: Colón: Pier Barrios es duda y Sebastián Olmedo podría continuar como titular

Recordando que Mohamed fue técnico del Sabalero entre 2008 y 2010. Cuando llegó logró evitar el descenso y luego lo clasificó para disputar una Copa Libertadores.

En su paso como DT de Colón, el Turco dirigió 95 partidos, de los cuales ganó 35, empató 32 y perdió los 28 restantes, renunciando luego de la derrota como visitante ante Boca por 3-1.

Colón Mohamed equipo
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