Turco Mohamed: "Siempre lo llevo a Colón en mi corazón"

Antonio Mohamed recordó al Sabalero y se mostró optimista de cara al futuro buscando el tan ansiado ascenso a Primera División

Antonio Mohamed se encuentra en Argentina , aprovechando el parate por fecha FIFA. Y luego de brindar una charla para Olé, fue entrevistado por Gonzalo Cettour quien le preguntó por el presente de Colón.

La primera respuesta del Turco fue la siguiente: " Primero que nada, un saludo a toda la gente de Colón, lo llevo siempre en mi corazón. Veo todo lo que puedo de Colón, tengo muchos amigos en Santa Fe".

Para luego finalizar: "Se cayó un poco el equipo ahora, pero esperemos que en el octogonal podamos volver a Primera. Siempre tenemos fe al Negro. Yo creo que podemos sacar la casta en el octogonal".

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Recordando que Mohamed fue técnico del Sabalero entre 2008 y 2010. Cuando llegó logró evitar el descenso y luego lo clasificó para disputar una Copa Libertadores.

En su paso como DT de Colón, el Turco dirigió 95 partidos, de los cuales ganó 35, empató 32 y perdió los 28 restantes, renunciando luego de la derrota como visitante ante Boca por 3-1.