La Universidad del Litoral con el objetivo puesto en la Copa Federación

Sartor.jpg El entrenador de la UNL aseguró que la participación en la Copa Federación ha generado mucha expectativa en el club. UNO Santa Fe

Con la impronta y el mensaje más que claro de Rubén Rossi y Javier Cancellieri, la Universidad tiene muchas y buenas expectativas para hacer frente a un torneo duro, complicado, pero en el que sin lugar a dudas, buscará ser protagonista. En 2022, cumplió una destacada actuación en los dos torneos de la Liga Santafesina, estuvo muy cerca de lograr el campeonato, pero el detalle que lo refrenda, es que logró sumar entre el apertura y el clausura, la mayor cantidad de puntos.

"Nosotros arrancamos el pasado 16 la pretemporada, a diferencia de otros años, es un período de tiempo un poquito más corto de preparación, y ya comenzamos a competir. Por lo tanto, desde lo físico, la idea es llegar lo más finos posibles, y desde lo técnico-táctico, es un grupo que ya se conoce" comenzó señalando Leandro Sartor a UNO Santa Fe.

El DT de la Universidad del Litoral aseguró que "tanto ellos como nosotros nos conocemos mutuamente, sabemos que Quillá es un gran equipo, que juega muy bien, que tiene aceitada su mecanismo y sistema de juego, con jugadores que vienen trabajando hace bastante tiempo juntos, y ya han competido en este torneo, por lo tanto, ya lo conocen. Entonces va a ser una serie difícil y muy linda".

En el mismo sentido aseguró que "es un gran desafío para nosotros, teniendo en cuenta que es el primer torneo, por fuera de la Liga Santafesina que jugamos. Por lo tanto, lo que tengo para decir sobre el rival es que es un equipo fuerte, muy competitivo, pero creo que estamos en condiciones de estar a la altura de las circunstancias para poder pasar la serie de esta competencia".

Sartor.jpg Sartor resaltó que será la primera experiencia para la UNL en jugar una competencia de este tenor. UNO Santa Fe

Para la UNL esta participación ha generado mucha expectativa, y sobre esto el entrenador refrendó que "el jugar este torneo fue una de las motivaciones por las cuales hay varios jugadores que han decidido quedarse, entonces las expectativas son buenas, son grandes, y esperemos poder hacer una buena competencia. El año pasado fue muy positivo, creo que siendo los mejores años en la primera división que tiene Universidad, el balance creo que bueno. Más allá de no haber podido conseguir el campeonato, no hay nada que no pueda sacarse como positivo. Es un camino que la UNL está recorriendo y será cuestión de tiempo que lo pueda conseguir".

En cuanto a la conformación del plantel, el ex jugador de Unión, explicó que "la única baja que tenemos es la de Tomás Perujo, que era nuestro arquero, y se fue a un equipo de Esperanza. Después volvió Villordo de La Perla del Oeste, y recuperamos a Eloy Leites que vino de Boca de Nelson. Es un delantero, punta, que se suma con nosotros. Los demás los hemos podido mantener. Tenemos en carpeta algunas opciones, pero estamos en plenas conversaciones, y cuando se concreten las daremos a conocer".