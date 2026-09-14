Se disputó la fecha 7 del Nuevo Car Show Santafesino en San Nicolás

El Nuevo Car Show volvió a brindar un gran espectáculo en San Nicolás . Con una jornada que comenzó fría pero que tuvo al sol como protagonista durante toda la actividad, el circuito Juan María Traverso fue escenario del comienzo de la Copa Nuevo Car Show, con la disputa de las finales de la séptima fecha.

Con 118 autos en pista, las cinco divisionales volvieron a entregar competencias de gran nivel, con luchas por la punta, sobrepasos y definiciones que mantuvieron la atención del público durante toda la jornada.

Gieco marcó el rumbo en los Fiat 600TS

Los Fiat 600 TS fueron los encargados de cerrar la jornada y nuevamente entregaron una competencia cargada de emoción. Pablo Gieco se quedó con la victoria después de completar las 12 vueltas de la final y habiendo largado desde la última posición, la «Cebrita» tuvo que remontar dos veces, ya que cuando intentaba llegar a la punta sufrió un despieste que lo volvió a relegar, para luego seguir luchando en un gran mano a mano con el corondino Alejandro Saucedo.

Arinci, de Pavón Arriba, le puso Chevy al inicio de la Copa en el Nuevo Car Show.

El piloto de Frontera consiguió finalmente cruzar primero la bandera a cuadros con una diferencia de apenas 0,835 segundos, mientras que Federico Mansilla, de gran fin de semana, completó el podio. Gieco sumó así un triunfo de enorme valor en el comienzo de la Copa y volvió a demostrar su protagonismo dentro de una divisional que, carrera tras carrera, ofrece espectáculos de gran paridad y que tendrá la próxima fecha en San Jorge el debut del reconocido «influencer» Churraski

Agustín Arinci dejó su huella en los TC4000

El TC 4000 tuvo como vencedor por primera vez dentro del Nuevo Car Show a Agustín Arinci, quien llevó a su Chevy a lo más alto del podio en una final donde tuvo que soportar el permanente ataque de los Ford.

Arinci consiguió completar los 15 giros de competencia al frente, mientras que Marcos Karlen finalizó segundo a solamente 0,604 segundos, en una definición que se mantuvo abierta hasta la bandera a cuadros. Brian Yacob completó el podio y Juan Cruz Di Palma se destacó también entre los protagonistas.

El resultado le permitió a Arinci comenzar con una victoria una Copa que promete una intensa batalla entre las distintas marcas y los principales protagonistas del campeonato.

Más ganadores en San Nicolás de los Arroyos

La Clase 3 volvió a entregar una carrera de enorme intensidad. Joel Borgobello (Renault Clio) se quedó con la victoria después de completar las 17 vueltas de la final, en una competencia donde la lucha por las posiciones de privilegio se mantuvo hasta el final. El piloto de Timbúes consiguió una victoria de gran importancia en el comienzo de la Copa, superando a Miguel Ciaurro (VW Gol Trend), quien finalizó como escolta a apenas 0,832 segundos.

En la Clase 2, Nicolás González confirmó el excelente momento que atraviesa y se quedó con una victoria muy importante en el inicio de la Copa.

El piloto de Rafaela tuvo que afrontar una final sumamente competitiva, en la que Mateo Carrera fue su principal rival durante buena parte de la competencia. Finalmente, González logró cruzar primero la bandera a cuadros gracias a una buena maniobra en la última vuelta, ganando con una diferencia de apenas 0,848 segundos, en una definición que reflejó la paridad existente en la divisional.

La Clase 1 volvió a tener como gran protagonista a Nicolás Benito, quien consiguió una nueva victoria y comenzó la etapa decisiva del campeonato con el mejor resultado posible. El «Gusanito» de Olavarría, que había cerrado la etapa regular con un triunfo en Termas de Río Hondo, volvió a mostrar el potencial de su Fiat Uno y se impuso en una final muy intensa donde Benito, Matías Scaglia, Beatini, Nico Fernandez y «Chano» Caglieris batallaron por las principales colocaciones.