Colón mejoró de visitante, pero empató con Los Andes y no pudo alcanzar a Morón

Por la fecha 12 de la Primera Nacional, Colón empató en el estadio Eduardo Gallardón 1-1 ante Los Andes y sigue como escolta de Morón en la zona A

Colón tenía este sábado una parada brava visitando a Los Andes en el Eduardo Gallardón, por la fecha 12 de la Zona A de la Primera Nacional , en busca de dar la talla fuera de Santa Fe. Lo ganaba con un golazo de Darío Sarmiento en el primer tiempo; pero el Milrayitas lo empató en el segundo con Facundo Villarreal.

El Sabalero salió con su tradicional 4-1-4-1, finalmente con el paraguayo Olmedo como el cinco de contención, ya que Federico Lértora venía con lo justo, en tanto Ezequiel Medrán apostó en este caso por Darío Sarmiento como extremo derecho. Ya en el arranque el visitante se instaló en campo rival, con los dos centrales jugando alto. Estaba claro que había que presentar dominio de entrada. De igual modo, el dueño de casa tampoco quiería quedarse en esperar y jugaba largo para su único punta, Camilo Viganoni.

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Antonio era el volante sabalero más adelantado, siendo Toledo la rueda de auxilio de Olmedo en la contención. Medrán charlaba con sus colaboradores porque notaban que el planteo milrayitas era diferente al esperado. Lo bueno es que Nacho Lago de a poco iba a apareciendo con su habitual desequilibrio. Pasados los 15', no había situaciones de peligro. Los Andes prefería atacar en la derecha donde defendía Facundo Castet, que se mostraba firme. El Rojinegro no encontraba el pase clave y Los Andes era demasiado cauto, por lo que no se lastimaban, siendo todo anodino y previsible.

Justo cuando no pasada nada, Lago rompió el molde y sacó un tiro que se estrelló en el palo, tras el desvío del arquero, en la más clara de Colón y del partido. El costado izquierdo tenía algunas fallas en el local y Nacho lo notó. Fue como una inyección para el Sabalero, que comenzó a dominar y someter a Los Andes. El mejor pasaje y solo le faltaba el gol. Colón era el único en la cancha, porque el local no tenía la pelota y lucía perdido. El ejemplo más claro estaba en que Matías Budiño no había tocado casi la pelota.

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Por el golazo del jugador de Colón ante Los Andes en su primer partido como titular del Sabalero. pic.twitter.com/kVcgDOfBjJ — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) May 2, 2026

Por eso había olor a gol y a los 34', Sarmiento metió un zurdazo para sacudir la modorra y clavar un golazo que le daba el 1-0 de Colón ante Los Andes. Estaba al caer y llegó, con lágrimas en el jugador, hace algunas semanas habría perdido a su papá. Tibiamente el Milrayitas se adelantó y probó con un tiro lejando de Sandoval que se fue desviado. Pero Colón estaba firme y siendo dominador, por lo que se llevó el acto inicial 1-0.

El segundo tiempo de Los Andes y Colón

Para el complemento, Medrán se la jugó por los mismos producto de la versión positiva de visitante, pero sabiendo que Los Andes se le iba a venir en busca de dárselo vuelta. Algunos ajustes lógicos, pero con Lago otra vez siendo actor principal por la izquierda. Olmedo no tenía problemas en la recuperación, como es central por naturaleza le falta el tiempo para anticiparse y desprenderse rápido. Así y todo, cumple en la contención.

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Por el gol del jugador de Los Andes ante Colón. pic.twitter.com/JKBKF69t9q — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) May 2, 2026

El local se fue al humo en una pelota parada, pero quedó mal parado y Bonansea encabezó una contra que siguió con Antonio y finalizó Nacho Lago con un tiro que pasó cerca. Otra vez el Sabalero merodeaba el segundo, pero justo Los Andes sacó un gol de la galera a través de Facundo Villarruel para marcar el 1-1, injusto por cómo estaba todo. Lógicamente esto fue un empujó para el elenco de Leonardo Lemos, que pasó a dominar ante un Rojinegro que bajó la intensidad y Medrán ya miró el banco. Los Andes lo empujaba a Colón contra su arco y Castet acumulaba su cuarta amarilla. Todo pasó de dominar a ser dominado.

Ahora el que se salvaba era Colón y la sensación es que Los Andes estaba a nada de revertir el marcador. Medrán estaba pegado a la línea para acomodar las estantería y pedir tranquilidad, porque el clima no era el mismo y el Milrayitas se le venía con todo. No obstante, a los 22', otra vez Lago sacó un centro bárbaro para Bonansea que, de milagro, no llegó a conectar para un Sabalero quiere salir del sofocón. A la cancha Lucas Cano por un cansado Antonio para Bonansea tenga un acompañante en el ataque y no dejar venir a Los Andes. Villarreal era un problema para el fondo de Colón.

Ahora todo estaba para cualquiera y el ingreso de Marcioni fue clave, ya que marca diferencias y metió un zurdazo que llevó peligro para Colón. El DT local se dio cuenta y sacó al lateral izquierdo, que además estaba amonestado. Pero Castet era un peligro en la marca y por eso, nada podía decirse hasta el último segundo. Entra el pibe Cardozo para intentar tener la pelota en los minutos finales. El Gallardón era un hervidero. Cómo se dio todo, la sensación era que a Los Andes le cerraba más el punto, porque Colón fue muy superior en el primer tiempo y algo más en el segundo. No hubo tiempo para más y todo finalizó 1-1, que le deja un sabor a poco al Sabalero, que no supo aguantarlo y en el final le faltó contundencia para ganarlo. Un punto que le permite cortar la serie de caídas de visitante, pero no para alcanzar a Morón en la cima, que juega este domingo y puede escaparse.

Formaciones de Los Andes y Colón

Los Andes: Sebastián López; Aaron Sandoval, Brian Leizza, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Peter Martínez Grance; Gabriel Cañete, Sergio Ortiz, Alex Valdez Chamorro y Facundo Villarreal; Camilo Viganoni. DT: Leonardo Lemos.

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Facundo Castet; Sebastián Olmedo; Darío Sarmiento, Ignacio Antonio, Agustín Toledo e Ignacio Lago; y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Goles: PT 34' Darío Sarmiento (C) y ST 11' Facundo Villarreal (LA).

Estadio: Eduardo Gallardón.

Árbitro: Daniel Zamora.