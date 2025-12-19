Lanús ya conoce las fechas de la Recopa ante Flamengo El Granate se medirá en condición de campeón de la Sudamericana con el ganador de la Libertadores en una definición de ida y vuelta a disputarse a fines de febrero 19 de diciembre 2025 · 09:07hs

Lanús ya conoce las fechas en las que jugará la Recopa ante Flamengo.

Lanús sabe que arrancará 2026 con todo después su coronación en la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro: se jugará la chance de sumar otra estrella internacional ante el ganador de la Libertadores, Flamengo. Ahora, la Conmebol confirmó las fechas de disputa del trofeo de la Recopa: será entre los jueves 19 y 26 de febrero.

Lanús jugará la Recopa ante Flamengo La serie arrancará desde las 21.30 en el estadio Ciudad de Lanús y se definirá a partir del mismo horario en el Maracaná de Río de Janeiro. Allí, podría coronarse un conjunto argentino por segundo año consecutivo, después de que en la temporada anterior lo hiciera Racing ante Botafogo también como ganador de la Sudamericana.

Ahora, mientras el conjunto de unya asegurado en el cargo Mauricio Pellegrino buscará dejar atrás la eliminación del Torneo Clausura con un buen inicio de Apertura -empieza en enero- y luego revalidando su poderío internacional, el Mengao buscará cambiar el chip después de haber arañado la gloria intercontinental frente a PSG, cayendo por penales en la final.