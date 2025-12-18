Napoli superó a Milan y está en la final de la Supercopa de Italia

Napoli selló su clasificación a la final de la Supercopa de Italia tras vencer con autoridad a Milan por 2-0 en la semifinal disputada en Riad

Con goles de David Neres y Rasmus Højlund, el equipo napolitano fue efectivo en los momentos clave y controló un partido que tuvo pasajes de intensidad, pero siempre lo encontró mejor plantando al conjunto del sur de Italia.

El primer tiempo fue parejo y con situaciones para ambos lados, aunque Napoli mostró mayor claridad en los metros finales. Mike Maignan sostuvo al Milan con varias intervenciones decisivas, incluida una atajada notable ante Højlund, pero a los 39 minutos llegó el quiebre: una serie de errores en la salida rossonera dejó la pelota viva en el área y Neres no perdonó, empujándola debajo del arco para el 1-0 con el que se fueron al descanso.

En el complemento, Milan intentó adelantar líneas y buscó reaccionar con cambios, pero se topó con un Napoli ordenado y peligroso de contra. La chance más clara del arranque volvió a ser para los napolitanos, con un remate de Rrahmani que obligó a otra gran respuesta de Maignan, anticipando lo que sería un segundo tiempo favorable al ganador.

El golpe definitivo llegó a los 18 minutos del segundo tiempo, cuando Højlund apareció en el área chica y definió con precisión para el 2-0. A partir de allí, Napoli manejó los tiempos del partido, realizó variantes para sostener la intensidad y resistió los intentos aislados del Milan, que tuvo aproximaciones con McTominay y algún cabezazo de Fofana, pero sin eficacia.

Con el resultado a su favor, el equipo napolitano cerró el encuentro sin sobresaltos y celebró el pase a la final de la Supercopa Italiana. Ahora espera por el ganador de Inter y Bologna, que jugarán este viernes a partir de las 16 (hora argentina), para disputar la gran final el próximo lunes.

