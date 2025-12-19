Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón negocia con Marcelo Kobistyj para sumar a Franco García

Este viernes, el director deportivo de Colón Diego Colotto se reúne con Marcelo Kobistyj, representante de Franco García

Ovación

Por Ovación

19 de diciembre 2025 · 10:27hs
Colón avanza por Franco García y San Martín de Tucumán busca retenerlo.

Prensa San Martín

Colón avanza por Franco García y San Martín de Tucumán busca retenerlo.

Una de las prioridades que tiene Ezequiel Medrán para reforzar el ataque de Colón tiene nombre y apellido: Franco García, extremo derecho que el 31 de diciembre finaliza su vínculo con San Martín de Tucumán.

Kobistyj y Colotto avanzan en la llegada de Franco García

Por ello, este viernes, Marcelo Kobistyj, representante del jugador, se reunirá con el director deportivo sabalero Diego Colotto, buscando avanzar en la llegada de García.

Las gestiones para sumarlo al plantel están avanzadas, al punto tal que Kobistyj viajó para reunirse con Colotto y con la dirigencia sabalera.

De todos modos, en las últimas horas, el que habló fue Rafael Ponce De León, vicepresidente de San Martín de Tucumán quien afirmó: "Se dijeron tantas cosas que no son reales. Hay que ver cuál es el mensaje que se quiere instalar".

LEER MÁS: Fernando Nogara se suma a Colón para trabajar junto a Alejandro Russo

Para luego agregar: "Desde el primer momento, Franco me manifestó que está muy cómodo acá. Que se quiere quedar, que encontró en San Martín tranquilidad y un club que siente como suyo".

Y finalizó: "Su familia está cómoda y tanto él como su representante (Kobistyj) muestran una predisposición muy buena para continuar".

En consecuencia, habrá que esperar las próximas horas para tener una resolución sobre este tema, aunque en Colón son optimistas en poder concretar la llegada del delantero que marcó cinco goles en este 2025.

Colón Marcelo Kobistyj García
Noticias relacionadas
colon le hace a godoy un contrato de productividad y con clausulas por incumplimiento

Colón le hace a Godoy un contrato de productividad y con cláusulas por incumplimiento

tomas gimenez seguira en colon y peleara el arco junto a matias budino

Tomás Giménez seguirá en Colón y peleará el arco junto a Matías Budiño

colon logro un acuerdo e ignacio antonio llegara la semana proxima para ser refuerzo

Colón logró un acuerdo e Ignacio Antonio llegará la semana próxima para ser refuerzo

Facundo Callejo, figura y goleador de Cusco FC, en acción en la Liga 1 de Perú, donde se convirtió en uno de los delanteros más determinantes de la temporada.

Colón va por Facundo Callejo y sueña con un golpe fuerte en el mercado de pases

Lo último

Lisandro Morales no vuelve a Unión y se va con el pase en su poder

Lisandro Morales no vuelve a Unión y se va con el pase en su poder

Martínez se fue de Unión para volver al fútbol ecuatoriano

Martínez se fue de Unión para volver al fútbol ecuatoriano

Axel Segovia, el joven baleado en la costanera santafesina: Sentimos dos impactos y salimos de ahí como pudimos

Axel Segovia, el joven baleado en la costanera santafesina: "Sentimos dos impactos y salimos de ahí como pudimos"

Último Momento
Lisandro Morales no vuelve a Unión y se va con el pase en su poder

Lisandro Morales no vuelve a Unión y se va con el pase en su poder

Martínez se fue de Unión para volver al fútbol ecuatoriano

Martínez se fue de Unión para volver al fútbol ecuatoriano

Axel Segovia, el joven baleado en la costanera santafesina: Sentimos dos impactos y salimos de ahí como pudimos

Axel Segovia, el joven baleado en la costanera santafesina: "Sentimos dos impactos y salimos de ahí como pudimos"

Mansilla es prioridad para Unión, pero Estudiantes analiza distintas alternativas

Mansilla es prioridad para Unión, pero Estudiantes analiza distintas alternativas

Grave accidente vial en la ruta 69S: se desplomó un puente y volcó un camión

Grave accidente vial en la ruta 69S: se desplomó un puente y volcó un camión

Ovación
El senado provincial homenajeó al campeón Nery Pumpido

El senado provincial homenajeó al campeón Nery Pumpido

Colón ganaba el partido, pero se suspendió por un problema con el reloj

Colón ganaba el partido, pero se suspendió por un problema con el reloj

Malena Santillán comenzó a dejar su huella en Parque Roca

Malena Santillán comenzó a dejar su huella en Parque Roca

El jefe de Alpine criticó el monoplaza y respaldó a Colapinto

El jefe de Alpine criticó el monoplaza y respaldó a Colapinto

Lanús ya conoce las fechas de la Recopa ante Flamengo

Lanús ya conoce las fechas de la Recopa ante Flamengo

Policiales
Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio