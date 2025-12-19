Colón negocia con Marcelo Kobistyj para sumar a Franco García

Este viernes, el director deportivo de Colón Diego Colotto se reúne con Marcelo Kobistyj, representante de Franco García

Una de las prioridades que tiene Ezequiel Medrán para reforzar el ataque de Colón tiene nombre y apellido: Franco García, extremo derecho que el 31 de diciembre finaliza su vínculo con San Martín de Tucumán.

Por ello, este viernes, Marcelo Kobistyj, representante del jugador, se reunirá con el director deportivo sabalero Diego Colotto, buscando avanzar en la llegada de García.

Las gestiones para sumarlo al plantel están avanzadas, al punto tal que Kobistyj viajó para reunirse con Colotto y con la dirigencia sabalera.

De todos modos, en las últimas horas, el que habló fue Rafael Ponce De León, vicepresidente de San Martín de Tucumán quien afirmó: "Se dijeron tantas cosas que no son reales. Hay que ver cuál es el mensaje que se quiere instalar".

Para luego agregar: "Desde el primer momento, Franco me manifestó que está muy cómodo acá. Que se quiere quedar, que encontró en San Martín tranquilidad y un club que siente como suyo".

Y finalizó: "Su familia está cómoda y tanto él como su representante (Kobistyj) muestran una predisposición muy buena para continuar".

En consecuencia, habrá que esperar las próximas horas para tener una resolución sobre este tema, aunque en Colón son optimistas en poder concretar la llegada del delantero que marcó cinco goles en este 2025.