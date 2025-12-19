Desbaratan talleres ilegales y chatarrerías clandestinas en Alto Verde y Colastiné Norte

Uno Santa Fe | Policiales | chatarrerías

Juan Trento

19 de diciembre 2025 · 10:10hs
Entre la jornada del miércoles y el jueves, y como corolario de una investigación de varios meses, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron allanamientos simultáneos en los barrios Alto Verde y Colastiné Norte, donde desarticularon el funcionamiento irregular de talleres mecánicos y chatarrerías clandestinas. Como resultado, seis hombres fueron aprehendidos, se secuestraron vehículos, motocicletas, motores, tubos de GNC y teléfonos celulares, y tres locales fueron clausurados por carecer de habilitación municipal.

La investigación

La causa se inició a comienzos del mes de septiembre, tras una denuncia recibida en la central de emergencias 911, en la que se advertía sobre la existencia de desarmaderos de autos y talleres ilegales en la zona costera de la ciudad de Santa Fe.

Ante esa situación, intervino la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Rosana Peresín, quien encomendó la investigación a los pesquisas de la PDI.

Con el avance de las tareas investigativas, los agentes lograron establecer que los administradores de los talleres y chatarrerías pertenecían a un mismo grupo familiar. Una vez identificados los inmuebles y a sus responsables, la fiscal solicitó las órdenes de allanamiento, que se concretaron en las últimas horas.

Secuestros y aprehensiones

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron una importante cantidad de elementos de interés para la causa, entre ellos autos, motocicletas, motores, tubos de GNC y teléfonos celulares, presuntamente vinculados a actividades ilícitas.

Además, tres de los locales fueron clausurados por no contar con ningún tipo de habilitación municipal para su funcionamiento.

Como resultado de los operativos, fueron aprehendidos seis hombres: C. J. U. (21), D. H. A. (27), R. G. D. (30), C. N. I. (28), P. J. G. (55) y C. R. D. (28).

Situación procesal

Las actuaciones y resultados de los allanamientos fueron informados a la Jefatura de la Policía de Investigaciones, que a su vez dio intervención a la fiscal Rosana Peresín. La funcionaria judicial ordenó que los aprehendidos continúen privados de la libertad, sean debidamente identificados y que su situación procesal sea definida durante el transcurso de la jornada de este viernes.

En paralelo, se dispuso la verificación de los elementos secuestrados, con el objetivo de determinar si alguno de ellos posee pedido de secuestro activo por robo, lo que podría agravar la imputación de los involucrados.

