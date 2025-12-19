Colón ganaba el partido, pero se suspendió por un problema con el reloj

Colón superaba 50 a 40 a Independiente de Santiago del Estero, pero un desperfecto en el reloj de 24 segundos, obligó a suspender el encuentro

Colón ganaba, pero el partido se suspendió por un problema con el reloj de 24 segundos.

El partido entre Colón e Independiente BBC fue suspendido en el marco de una nueva fecha de la Liga Argentina de Básquet, luego de que se registrara una falla en el reloj de posesión al regreso del entretiempo.

Según se informó, el inconveniente técnico se detectó cuando los equipos estaban por iniciar el tercer cuarto. Personal del club local intentó solucionar el desperfecto, pero tras cumplirse la hora de tolerancia reglamentaria, el problema no pudo resolverse y los árbitros dieron por interrumpido el juego.

Al momento de la suspensión, el marcador era favorable a Colón por 50 a 40, en un partido que hasta allí se desarrollaba con normalidad y tenía al Sabalero como dominador en el tanteador.

Ahora, la continuidad o definición del encuentro quedará en manos del Tribunal de Penas, que deberá determinar cómo se procederá con el resultado y la eventual reprogramación del partido. Independiente BBC aguardará la resolución oficial para saber cómo seguirá su camino en la competencia.