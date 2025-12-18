Uno Santa Fe | Ovación | Burgos

Burgos dio el golpe y eliminó a Getafe en la Copa del rey

Burgos sorprendió a Getafe y se impuso por 3-1 en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey en El Plantío

18 de diciembre 2025 · 19:53hs
Burgos sorprendió a Getafe y se impuso por 3-1 en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey en El Plantío. El conjunto de primera empezó ganando con gol de Álex Sancris, pero el local lo dio vuelta con los tantos de David González y un doblete de Iñigo Córdoba.

El equipo local supo reponerse al impacto inicial y, con una actuación sólida y efectiva, capitalizó tres fallas defensivas del conjunto visitante para quedarse con una victoria merecida.

En la primera parte, el Getafe encontró la ventaja en una jugada aislada, pero el Burgos fue el que más propuso y terminó igualando antes del descanso mediante un penal convertido por David González, sancionado tras un agarrón en el área. El empate reflejó mejor lo ocurrido en el desarrollo del juego.

Ya en el complemento, los errores defensivos condenaron al equipo de Bordalás. Primero Íñigo Córdoba aprovechó una mala lectura de Duarte para dar vuelta el marcador y luego el propio Córdoba volvió a aparecer, tras otra desatención, para estirar la diferencia y poner el 3-1.

Getafe tuvo la chance de meterse nuevamente en partido cuando el árbitro sancionó un penal, pero Borja Mayoral falló la ejecución y dejó pasar la oportunidad del 3-2. Con el tiempo consumiéndose y sin claridad en ataque, el conjunto madrileño quedó eliminado, mientras que el Burgos celebró un triunfo resonante ante su gente.

Más partidos de la Copa del Rey

Por otra parte, el Athletic Club tuvo que llegar hasta el tiempo extra para pasar de ronda. Superó al Ourense por 1-0 con gol de Mikel Jauregizar al minuto 15 del primer tiempo del alargue.

Por último, el Real Betis no pasó sobresaltos y venció por 2-0 al Real Murcia con el gol de Cucho Hernández a los 30 minutos del primer tiempo y un gol en contra de Diego Piñeiro a los 40 minutos del complemento.

Burgos Getafe Copa del Rey
