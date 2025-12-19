Malena Santillán comenzó a dejar su huella en Parque Roca

La nadadora de Unión, Malena Santillán, tuvo un inicio sobresaliente en el Campeonato Argentino consiguiendo una medalla de oro, una de plata y otra de bronce

Se encuentra en plena disputa el Campeonato Argentino Open 2025 (LC) en el natatorio del Parque Olímpico de Buenos Aires, organizado por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos , en conjunto con la Federación de Natación de Buenos Aires (Fenaba), y entre los resultados más destacados estuvo los conseguidos por Malena Santillán, quien cosechó una medalla de oro, un de plata, la cual fue en la prueba de relevos, y una de bronce.

En una de las competencias más relevantes del calendario nacional, el Campeonato Argentino Absoluto de Natación, la sanfrancisqueña Malena Santillán tuvo un inicio sobresaliente que reafirma su gran presente deportivo. El certamen, que se desarrolla hasta el sábado 20, reúne a los mejores nadadores y nadadoras del país.

Representando al club Unión de Santa Fe, Santillán consiguió tres medallas que coronan un año de alto nivel competitivo. Su actuación más destacada fue en los 800 metros libres, donde se consagró campeona nacional y se quedó con la medalla de oro tras registrar un tiempo de 8:50.35, mejorando su marca personal en más de cinco segundos.

Además de su consagración individual, la nadadora integró la posta 4×200 metros libres de Unión, que finalizó en el segundo lugar y obtuvo la medalla de plata. El equipo estuvo conformado por Sofía Garcés, Pilar Jovellano y Ana Belén Aicardi, junto a Santillán. Aicardi, en la jornada inicial, había ocupado la cuarta ubicación en los 100 pecho.

Estos resultados para Malena Santillán llegan como cierre de un muy buen año para la nadadora de San Francisco, que durante la temporada participó en competencias de primer nivel internacional, entre ellas los Juegos Panamericanos Junior y el Mundial Juvenil de Natación, experiencias que consolidaron su crecimiento deportivo.

image El equipo de Unión de Santa Fe, consiguió medalla de plata, en la prueba de relevos.

Con esfuerzo, constancia y resultados, Malena Santillán continúa llevando el nombre de San Francisco a lo más alto de la natación argentina, representando a Unión de Santa Fe, siendo una de las nadadoras con mayor proyección a nivel argentino.

La calificada nadadora entrenada por Diego Garbarino y Adrián Tur en el Club Unión también cosechó medalla de bronce en la prueba de 100 metros espalda con un registro de 1:02.79, siendo la ganadora Laila Chein, quien se llevó el oro con 1:02.55, y la de plata, fue para Andrea Berrino, también de la Sociedad Alemana de Villa Ballester.

En los 200 metros pecho, Ana Belén Aicardi de Unión ocupó la tercera posición, en una prueba ganada por la aquilatada Macarena Ceballos. En los 200 libre, Laureano Hopmeier de Unión, oriundo de Paraná, quedó en la cuarta posición. El entrerriano, también ocupó la sexta ubicación en los 50 metros mariposa.