Eder Militao será operado y se perderá el Mundial 2026 con Brasil

El defensor central de Real Madrid Eder Militao tendrá que ser intervenido quirúrgicamente esta semana en Finlandia por una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda

El defensor de Real Madrid Eder Militao se perderá el Mundial 2026 con Brasil porque deberá ser operado de una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda esta semana en Finlandia, que le demandará cinco meses de recuperación, según especificaron desde España.

Días atrás el zaguero ya había encendido las alarmas para el entrenador Carlo Ancelotti porque el martes pasado se resintió de la lesión durante el encuentro entre el Merengue y Alavés, por la liga española. Si bien la lesión no parece tan grave, requiere cirugía ya que afectó una cicatriz de un problema previo, por lo que está descartado para el certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

De hecho, según informó Marca, el futbolista de 28 años será intervenido por el especialista Lasse Lempainen, quien es un destacado experto que también trató al francés del AC Milan Pierre Kalulu, en 2023, y al uruguayo Ronald Araújo en 2024.

Cuando estuvo disponible, Militao fue una pieza titular en la Canarinha, aunque una lesión ligamentaria y otros problemas físicos lo marginaron de los últimos partidos de Eliminatorias y también de los últimos amistosos, ya que jugó frente a Túnez en noviembre pasado y salió lesionado a los 60 minutos, por lo que se ausentó de los cruces con Francia y Croacia.

Al ex Porto y San Pablo los problemas físicos lo persiguen desde hace tiempo y no le dejan tener continuidad, aunque sus condiciones futbolísticas hacen que, pese a eso, siga siendo importante en Real Madrid y la Canarinha.

En las últimas tres temporadas, solo pudo jugar 13 partidos en 2023/24, 18 en la de 2024/25 y 21 partidos en la de 2025/26 entre todas las competencias, cifras muy bajas que evidencian su fragilidad física.

Militao, quien disputó el Mundial 2022 con Brasil, se perfilaba como una pieza fija en la lista de Carletto para ir a la Copa del Mundo, pero el defensor que acumula 38 partidos y 2 goles con su seleccionado deberá ver el torneo desde su casa.

Al mismo tiempo, en Brasil también prenden velas por Estevao, quien sufrió una lesión grado 4 en el tendón de la corva, y saben además que no podrán contar con Rodrygo, quien se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla derecha a comienzos de marzo.