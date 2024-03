Laquindain: "Ante Unión tenemos que sumar como sea"

Santiago Laquindain habló con El Liberal, y destacó: "Estoy contento por el hecho de haber convertido, pero personalmente siempre trato de fijarme más en lo colectivo. El gol queda en un segundo plano porque no pudimos ganar. Por detalles, no pudimos sumar de a tres que era lo que queríamos. Estoy jugando en una posición a la que me estoy adaptando. Intento crecer desde ahí. Sinceramente, es una posición en la que no me tocó jugar tan seguido. En ese aspecto, estoy contento pero mejor hubiese sido si sumábamos de a tres".