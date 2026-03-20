Las categorías TZ se presentan en el circuito de Paraná

Por la 1° fecha de la temporada 2026, las categorías TZ inician el calendario con un buen parque de máquinas en el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos

Este próximo fin de semana se pondrá en marcha el calendario 2026 de las Categorías TZ en el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos de Paraná, dando inicio a una nueva temporada del automovilismo regional. La actividad marcará el comienzo de un nuevo año para las distintas divisionales, entre ellas la 1600, 1400, Fiat 600, Fiat 128, entre otras, que volverán a compartir pista en un escenario tradicional del deporte motor.

La espera terminó, ya que no queda casi nada para que los semáforos se apaguen y arranque la temporada 2026 de los TZ en la capital entrerriana. Junto a las categorías entrerrianas, el Turismo Zonal Santafesino está en el Club de Volantes Entrerrianos (CVE) este sábado 21 y domingo 22 de marzo.

En ese contexto, habrá presencia de pilotos santafesinos que buscarán ser protagonistas desde el arranque del campeonato e iniciar el año con buenos resultados en un certamen que suele ser muy competitivo. De esta manera, Paraná será el punto de partida para una temporada que promete paridad y un parque automotor nutrido en cada una de sus categorías.

Diego Melchiori, quien fuera bicampeón de los Fiat 128 TZ y subcampeón de los TZ 1600, Diego Melchiori, cambiará de categoría, luego de la renovación de modelos dentro de la 1600. El destacado piloto de Santo Tomé comentó que "mucho trabajo con todo el equipo para arrancar este 2026 en la categoría 1.4. Bornia hizo todo el trabajo de jaula y trompa, donde se cambió todo lo necesario para quedar los mejor posible en el funcionamiento y estético. Con respecto al motor es propiedad de Mauro Bonfanti, Hernán Bonvin controlando todo para tener un buen funcionamiento. Franco cipollone será el encargado en las cajas y Gabriel González en los amortiguadores".

El piloto y preparador de Santa Fe, Martín Fernández, encarará otra temporada más como piloto dentro de los Fiat 128 TZ; donde ademas tendrá mucho trabajo en los motores de las otras categorías de los TZ. El santafesino destacó que "trabajamos mucho con el Rollo para intentar sacar más potencia. Estuvimos trabajando en el resto del auto para seguir mejorando y buscando que no se caiga nada; además de trabajos de chapa".

El vigente campeón de los Fiat 600 TZ, Mariano Vagliente, dará el salto esta temporada a los Fiat 1400 TZ, donde se medirá con grandes nombres en la novel monomarca. El equipo va a ser el mismo que venía trabajando con el 600, van con buenas expectativas de que Mariano se adapte lo más rápido posible al tracción delantera y poder ser protagonistas. El grupo destacó especialmente a los sponsors, Squadra La Amistad, Alejandro Mendez, Guillermo Benzi y toda la familia y amigos que siempre están dando una mano.

El santafesino, Martín Massuet, encarará otra temporada más en los Fiat 128 TZ, categoría en la cual se encuentra compitiendo desde hace varias temporadas. “Se hizo un repaso general del auto, ahora estamos esperando el desarrollo de los nuevos amortiguadores a cargo de Matías Fernández, mientras que Hernán Bonvin sigue trabajando en los motores. Estamos enfocados en mejorar todo lo posible para llegar de la mejor manera a la temporada y ser protagonistas. Venimos de un año positivo en términos generales, pero aún así pretendemos seguir mejorando" destacó el calificado piloto.

El volante de la ciudad de Santa Fe, José Andrieri, encarará otra temporada más dentro de los FIAT 600 TZ con su característico motor 850cc. El piloto de la capital provincial subrayó que “estuvimos a contrarreloj para la primera fecha, pero estamos con muchas intenciones de pelear el campeonato, donde sabemos que va a ser muy difícil, ya que la categoría está muy competitiva. Déjame agradecer a todos los que me acompañan en las carreras".