Las claves de Jordania, el debutante mundialista que enfrentará a Argentina

Jordania sorprendió a todos y se metió en la Copa del Mundo 2026 tras dejar postergar a rivales de mayor tradición futbolística.

5 de diciembre 2025 · 16:46hs
La Selección Argentina ya conoce a sus adversarios en la fase de grupos del Mundial 2026, y uno de los más particulares es Jordania, que disputará por primera vez una Copa del Mundo. El conjunto asiático llega a la cita después de un recorrido complicado en las Eliminatorias, que encontró su punto de inflexión en un empate histórico ante Corea del Sur como visitante. Ese resultado le dio aire y confianza para encarar la recta final, que terminó de sellarse en marzo, cuando venció a Omán y aseguró su clasificación una fecha antes del cierre.

Ubicado en el puesto 66 del ranking FIFA, Jordania estuvo muy cerca de ingresar al Mundial hace más de una década. Rumbo a Brasil 2014 alcanzó el repechaje, pero fue superado ampliamente por Uruguay, que lo goleó 5-0 en Ammán y selló un 0-0 sin sobresaltos en Montevideo. En esta ocasión, bajo el formato ampliado a 48 selecciones, los jordanos lograron meterse de manera directa entre los clasificados.

Jordania, bajo el ala del DT Jamal Sellami

La construcción del equipo tiene como principal responsable a su entrenador, Jamal Sellami. El técnico marroquí, que formó parte del plantel de Marruecos en Francia 1998 —aunque con escasos minutos— es el único del combinado que sabe lo que significa vivir un Mundial desde adentro. Bajo su conducción, Jordania encontró solidez defensiva, espíritu competitivo y un modelo de juego directo, eficiente a la hora de contragolpear.

Dentro de un plantel sin grandes nombres internacionales, la figura excluyente es Musa Al-Taamari, número 10 y futbolista del Rennes de Francia. Rápido, hábil y con capacidad para romper líneas, es el motor ofensivo del seleccionado y la principal amenaza en las transiciones rápidas, un aspecto en el que Jordania se siente cómodo y que la Argentina deberá vigilar de cerca.

Será la primera vez que el equipo nacional enfrente a Jordania, ya que no existen antecedentes oficiales ni amistosos entre ambos. La Albiceleste sí tiene historia previa con los otros dos rivales del grupo, Austria y Argelia. La novedad jordana aporta un componente extra de análisis para Lionel Scaloni, que deberá estudiar cuidadosamente a un rival debutante, disciplinado y muy peligroso cuando encuentra espacios.

