Bolivia y su última gran chance: así será el repechaje rumbo al Mundial 2026

La última oportunidad para clasificar al Mundial, que será en México, Estados Unidos y Canadá, ya conoce su sede, formato y más, con Bolivia como representante de Conmebol.

5 de diciembre 2025 · 17:04hs
El sueño mundialista sigue vivo para Bolivia. Tras culminar en la séptima posición de las Eliminatorias Sudamericanas, la Verde obtuvo el boleto al repechaje intercontinental, la última vía disponible para acceder al Mundial 2026 que organizarán Estados Unidos, Canadá y México. Con sede definida, formato renovado y fechas confirmadas, el conjunto del altiplano se prepara para afrontar un desafío mayúsculo.

La clasificación boliviana se confirmó en una dramática última jornada: el equipo dirigido por Óscar Villegas derrotó 1-0 a Brasil en La Paz con un penal convertido por Miguel Terceros, mientras que Venezuela —su competidor directo— cayó por un contundente 6-3 frente a Colombia. Así, Bolivia se quedó con el cupo de repesca y buscará regresar a un Mundial después de 32 años.

La Verde tiene tres presencias mundialistas en su historia: estuvo en la primera edición en 1930, retornó en 1950 y vivió su participación más recordada en Estados Unidos 1994, donde logró romper una sequía de décadas a nivel internacional. Desde entonces, no volvió a clasificar, pero el nuevo formato ampliado a 48 selecciones abre una puerta que Bolivia intentará aprovechar.

Dónde y cuándo se jugará el repechaje

El Torneo Clasificatorio Intercontinental tendrá un escenario particular: se disputará en territorio mexicano, en las ciudades de Monterrey y Guadalajara, durante la ventana FIFA de marzo del próximo año. Será la última fecha oficial antes del Mundial y reunirá a seis selecciones de distintas confederaciones.

El sistema también será novedoso. Habrá dos llaves, cada una compuesta por tres equipos. En cada cuadro se jugará una semifinal a partido único y luego una final, también a un solo encuentro. Además, dos selecciones —las mejor ubicadas en el ranking FIFA— accederán directamente al partido definitorio de sus respectivas llaves, mientras que el resto disputará la instancia preliminar.

De esta manera, Bolivia deberá superar un mini torneo de máxima exigencia para asegurarse uno de los dos pasajes que reparte el repechaje. Después de una Eliminatoria irregular pero competitiva, la ilusión renace: la Verde vuelve a estar a un paso del Mundial y quiere escribir un capítulo histórico en 2026.

