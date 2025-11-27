Uno Santa Fe | Policiales | hombre

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

El ataque ocurrió al mediodía en Castelli y Maipú. La víctima falleció en el hospital Cullen

27 de noviembre 2025 · 15:49hs
Este jueves, antes de las 14, en inmediaciones de Castelli y Maipú, en la ciudad de Santo Tomé, un hombre identificado como Daniel Tinembart, de 28 años, fue emboscado y baleado por dos hombres que circulaban en moto. Tras disparar varias veces contra la víctima, los agresores escaparon a toda velocidad.

Tinembart recibió asistencia en el lugar y fue trasladado al Samco santotomesino, desde donde fue derivado al hospital José María Cullen. Pese a los esfuerzos médicos, falleció.

Los vecinos dieron aviso al 911

Vecinos del barrio Adelina Centro escucharon múltiples disparos y, al salir a la calle, encontraron al joven tendido entre la vereda y la calzada. Fueron ellos quienes alertaron a la central de emergencias 911.

Minutos después llegaron efectivos del Comando Radioeléctrico, que preservaron la escena, y personal del SIES 107, que asistió a Tinembart antes de su traslado.

Búsqueda de testigos y cámaras

Policías de Orden Público y Cuerpos entrevistaron a vecinos para reconstruir cómo ocurrió el ataque. También iniciaron un relevamiento en la zona para detectar cámaras de seguridad públicas y privadas que puedan haber captado la secuencia o el paso de los agresores antes y después del homicidio.

El objetivo es obtener detalles sobre la moto utilizada, la vestimenta y la complexión física de los atacantes para avanzar en su identificación.

Intervención de la Fiscalía y peritajes

La novedad fue informada a las jefaturas de la Unidad Regional I y de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, que comunicaron el hecho al fiscal de Homicidios en turno, Carlos Lacuadra.

El funcionario dispuso: el traslado del cuerpo a la morgue judicial para realizar la autopsia, la identificación de potenciales testigos, la verificación de cámaras de videovigilancia y la ejecución de los peritajes criminalísticos a cargo del área Científica de la PDI.

