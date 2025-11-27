Este jueves, antes de las 14, en inmediaciones de Castelli y Maipú, en la ciudad de Santo Tomé, un hombre identificado como Daniel Tinembart, de 28 años, fue emboscado y baleado por dos hombres que circulaban en moto. Tras disparar varias veces contra la víctima, los agresores escaparon a toda velocidad.
Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto
El ataque ocurrió al mediodía en Castelli y Maipú. La víctima falleció en el hospital Cullen
Por Juan Trento
Tinembart recibió asistencia en el lugar y fue trasladado al Samco santotomesino, desde donde fue derivado al hospital José María Cullen. Pese a los esfuerzos médicos, falleció.
Los vecinos dieron aviso al 911
Vecinos del barrio Adelina Centro escucharon múltiples disparos y, al salir a la calle, encontraron al joven tendido entre la vereda y la calzada. Fueron ellos quienes alertaron a la central de emergencias 911.
Minutos después llegaron efectivos del Comando Radioeléctrico, que preservaron la escena, y personal del SIES 107, que asistió a Tinembart antes de su traslado.
Búsqueda de testigos y cámaras
Policías de Orden Público y Cuerpos entrevistaron a vecinos para reconstruir cómo ocurrió el ataque. También iniciaron un relevamiento en la zona para detectar cámaras de seguridad públicas y privadas que puedan haber captado la secuencia o el paso de los agresores antes y después del homicidio.
El objetivo es obtener detalles sobre la moto utilizada, la vestimenta y la complexión física de los atacantes para avanzar en su identificación.
Intervención de la Fiscalía y peritajes
La novedad fue informada a las jefaturas de la Unidad Regional I y de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, que comunicaron el hecho al fiscal de Homicidios en turno, Carlos Lacuadra.
El funcionario dispuso: el traslado del cuerpo a la morgue judicial para realizar la autopsia, la identificación de potenciales testigos, la verificación de cámaras de videovigilancia y la ejecución de los peritajes criminalísticos a cargo del área Científica de la PDI.
