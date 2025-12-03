Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Será el domingo 7 de diciembre desde las 11 con experiencias culturales, gastronómicas y de bienestar en el predio de la Alfombra Mágica, un espacio emblemático de la costanera santafesina. Entrada libre.

La ciudad de Santa Fe será sede de un evento inédito en Sudamérica: llega “Santa Fe Mágica”, el Primer Festival de la Cerveza sin alcohol . Será el domingo 7 de diciembre desde las 11 en la Alfombra Mágica (Cardenal Fasolino al 100), en la Costanera Oeste, con entrada libre.

El pícnic es el formato elegido para esta experiencia, ideal para que cada quien lleve su manta y pueda acomodarse en el césped a disfrutar del día.

La propuesta invita a compartir conocimientos y actividades vinculadas a la nutrición, la salud, el deporte, la cultura y el bienestar. Con esta primera edición, Santa Fe volverá a marcar un hito en la escena cervecera y en el movimiento wellness, al convertirse en la primera ciudad de Sudamérica en realizar un festival diurno dedicado exclusivamente a la cerveza sin alcohol.

El concepto de “Santa Fe Mágica” se inserta en un fenómeno global que está revolucionando la forma de diversión y consumo. Como explica Gabriel Andruszczyszyn, creador del evento, “esta cultura promueve un equilibrio perfecto entre placer, bienestar y salud y conecta con las nuevas expectativas de los consumidores en todo el mundo".

Santa Fe Mágica: programación completa

El programa de “Santa Fe Mágica” arranca el domingo 11 e incluye:

- Movimiento y mindfulness con Animal Flow, música downtempo, momento consciente, mindfulness y meditación.

- Nutrición y salud, un espacio del centro de bienestar Well Up con consejos para el cuidado de la piel, huesos y articulaciones. También ejercicios de fuerza y flexibilidad y recomendaciones para una alimentación saludable.

- Música en vivo con la presentación de Martí Picallo, Mar Ángeles, Maledu, Dana Abril, Flor Sandoval, Anahí (Indiecita fea) y Falsa Yarará.

- Gastronomía saludable by Wi Restoran con comidas y bebidas fermentadas, jugos, ensaladas frutales, y variedad de salados y dulces.

Consumo responsable y sustentable

“Santa Fe Mágica” es creación de Beer Fest Group y cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Santa Fe y de marcas líderes en el mercado como Heineken 0.0, Imperial sin alcohol, Villavicencio, Levité y Full Sport.

“Desde Beer Fest Group buscamos derribar mitos y mostrar que la cerveza puede ser una elección saludable e innovadora. El auge global de las bebidas sin alcohol nos confirma que estamos en el camino correcto”, señaló el fundador del festival.

Gabriel Andruszczyszyn concluyó: “Nuestra responsabilidad social está alineada con las acciones de consumo responsable que impulsa la Municipalidad de Santa Fe. Con la ciudad marcando el ritmo a nivel nacional, celebramos una forma de consumo que es tan responsable y sustentable como gratificante”.