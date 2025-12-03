Uno Santa Fe | Escenario | Cacho Deicas

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cacho Deicas se presentará en la Estación Belgrano el sábado 6 de diciembre a las 21. Las entradas están a la venta a través de Platea Vip .

3 de diciembre 2025 · 08:17hs
Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

gentileza

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

Ya falta cada vez menos para el reencuentro de Cacho Deicas, una de las voces más emblemáticas de la música popular argentina, con su público santafesino. El próximo 6 de diciembre, la Estación Belgrano será el punto de encuentro para celebrar más de 50 años de trayectoria, con todos los grandes éxitos que marcaron generaciones y siguen haciendo cantar y bailar a miles de personas.

Será una verdadera fiesta santafesina, con artistas invitados, DJs en vivo, propuestas gastronómicas y barra de bebidas, en un entorno pensado para disfrutar la música, la emoción y el reencuentro.

Después de décadas de recorrer escenarios de todo el país, Cacho vuelve a casa. A esa tierra de cerveceros, de amigos, de historia y de canciones que son parte del ADN santafesino.

Puntos de venta:

Platea Vip

Cacho Deicas Estación Belgrano
Noticias relacionadas
Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Leo Pez gira por Buenos Aires a bordo de Bicho sin dueño

Leo Pez gira por Buenos Aires a bordo de "Bicho sin dueño"

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

pablo agustin llega a santa fe con criado por lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Lo último

Unión presentaría una memoria y balance con déficit pese a sus ventas récord

Unión presentaría una memoria y balance con déficit pese a sus ventas récord

Unión vuelve a la competencia: visita a Ferro en el Etchart tras el parate por las ventanas FIBA

Unión vuelve a la competencia: visita a Ferro en el Etchart tras el parate por las ventanas FIBA

Mecheros vip argentinos en Miami: la audiencia contra los cinco detenidos por robar en un shopping

"Mecheros vip argentinos en Miami": la audiencia contra los cinco detenidos por robar en un shopping

Último Momento
Unión presentaría una memoria y balance con déficit pese a sus ventas récord

Unión presentaría una memoria y balance con déficit pese a sus ventas récord

Unión vuelve a la competencia: visita a Ferro en el Etchart tras el parate por las ventanas FIBA

Unión vuelve a la competencia: visita a Ferro en el Etchart tras el parate por las ventanas FIBA

Mecheros vip argentinos en Miami: la audiencia contra los cinco detenidos por robar en un shopping

"Mecheros vip argentinos en Miami": la audiencia contra los cinco detenidos por robar en un shopping

Unión no compró a Mauricio Martínez y su futuro vuelve a manos de Rosario Central

Unión no compró a Mauricio Martínez y su futuro vuelve a manos de Rosario Central

El punto que demora la designación del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

El punto que demora la designación del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Ovación
Colón celebra 28 años de su primera llegada a la Copa Libertadores

Colón celebra 28 años de su primera llegada a la Copa Libertadores

Unión recalcula su estrategia: ¿qué hará con las opciones de Tagliamonte, Martínez y Díaz?

Unión recalcula su estrategia: ¿qué hará con las opciones de Tagliamonte, Martínez y Díaz?

Números en rojo en Colón: qué dejó la reunión de los tesoreros Temporelli y Carnevale

Números en rojo en Colón: qué dejó la reunión de los tesoreros Temporelli y Carnevale

Unión se prepara para oficializar los primeros contratos de dos juveniles que vienen pidiendo pista

Unión se prepara para oficializar los primeros contratos de dos juveniles que vienen pidiendo pista

Unión vuelve a la competencia: visita a Ferro en el Etchart tras el parate por las ventanas FIBA

Unión vuelve a la competencia: visita a Ferro en el Etchart tras el parate por las ventanas FIBA

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"