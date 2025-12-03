Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cacho Deicas se presentará en la Estación Belgrano el sábado 6 de diciembre a las 21. Las entradas están a la venta a través de Platea Vip .

Ya falta cada vez menos para el reencuentro de Cacho Deicas, una de las voces más emblemáticas de la música popular argentina, con su público santafesino. El próximo 6 de diciembre, la Estación Belgrano será el punto de encuentro para celebrar más de 50 años de trayectoria, con todos los grandes éxitos que marcaron generaciones y siguen haciendo cantar y bailar a miles de personas.