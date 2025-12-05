Mundial 2026: dónde jugará la Selección argentina en el Grupo J

Los partidos de la primera fase serán en Kansas City y Dallas, concentrando la localía en la región central de EEUU.

La Selección Argentina conoció su destino en el sorteo del Mundial 2026, que se celebra hoy en Washington D.C. El campeón del mundo fue sorteado en el Grupo J y disputará sus tres partidos de la primera fase en el corazón de Estados Unidos.

Lo s dirigidos por Lionel Scaloni concentrarán su localía en el centro del continente, evitando así los extensos viajes a Canadá y las sedes de México.

Las sedes y fechas del Grupo J

Los partidos de la fase de grupos de Argentina se jugarán de la siguiente manera:

Primer Partido: Kansas City Stadium (Martes 16 de junio).

Segundo Partido: Dallas Stadium (Lunes 22 de junio).

Tercer Partido: Dallas Stadium (Sábado 27 de junio).

El sorteo le otorgó a Argentina la ventaja logística de concentrar dos de sus tres partidos en Dallas, lo que minimiza el desgaste por los desplazamientos. La ciudad de Dallas (Texas) cuenta con el AT&T Stadium, uno de los más grandes y modernos del país.

El Reto Estratégico

El resultado de este grupo definirá el camino de playoffs. Si Argentina finaliza en el primer lugar (1º Grupo J), enfrentará una ruta estratégicamente más difícil que otros cabezas de serie, ya que su primer rival en 16avos de final será el segundo clasificado del Grupo H (un rival directo y fuerte), en lugar de un tercer mejor clasificado.