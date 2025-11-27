Uno Santa Fe | Policiales | crimen

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

El operativo, basado en análisis de cámaras y testimonios, permitió secuestrar un automóvil y elementos clave para la causa. Ambos quedaron imputados por homicidio y doble tentativa de homicidio.

Juan Trento

Juan Trento

27 de noviembre 2025 · 10:35hs
gentileza

La Policía de Investigaciones (PDI) Región I detuvo este miércoles por la tarde a una mujer y a un hombre señalados como presuntos autores de un homicidio y de una doble tentativa de homicidio ocurridos en el barrio Barranquitas. El operativo se concretó después de las 17, como resultado de una investigación policial y judicial que avanzó con el análisis de cámaras, indicios y testimonios.

Los aprehendidos fueron identificados como L. D. B., de 28 años, y N. E. G., de 29, quienes quedaron vinculados a la causa por homicidio calificado por el empleo de arma de fuego y homicidio agravado en grado de tentativa.

El crimen en Barranquitas

El hecho investigado ocurrió el 2 de noviembre, en inmediaciones de avenida Perón y Domingo Silva, donde un ataque armado dejó un saldo de un muerto y dos heridos. La víctima fatal, identificada como Hugo Hernán Albornoz, de 47 años, recibió múltiples disparos y falleció poco después.

Los otros dos hombres atacados, José Luis Gutiérrez (27) y Matías Albornoz (32), también fueron baleados y trasladados de urgencia al hospital José María Cullen, donde fueron operados y salvados por el equipo médico.

Investigación y análisis de cámaras

Tal como informó UNO Santa Fe el día del crimen, las cámaras de videovigilancia instaladas a fines de 2024 entre bulevar Pellegrini e Iturraspe fueron clave para reconstruir el ataque. Las imágenes permitieron observar la llegada de los agresores, la ráfaga de disparos y la fuga en automóvil.

La comparación de los registros fílmicos con los testimonios obtenidos en el lugar permitió identificar a un hombre y una mujer que se movilizaban en un vehículo, presuntamente implicados en el ataque.

Con los datos reunidos, la división Homicidios de la PDI localizó al principal sospechoso en Castelli al 4900. Allí, durante la noche del jueves, se ejecutó un operativo cerrojo con dos móviles policiales, logrando la detención del hombre y de su pareja.

En el procedimiento se secuestraron elementos de interés para la causa y un automóvil Citroën C4, que habría sido utilizado para cometer el ataque.

Delitos imputados

Las autoridades policiales informaron sobre la detención al fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó que ambos continúen privados de su libertad, sean identificados formalmente y se les forme causa por los delitos de homicidio agravado y doble tentativa de homicidio.

• LEER MÁS: Crimen en barrio Barranquitas: un hombre fue asesinado y dos resultaron heridos en un ataque a balazos

crimen Barranquitas PDI homicidio
