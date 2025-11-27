Durante la madrugada de este jueves, en un control ejecutado sobre la Ruta Provincial 64, en el acceso de la autopista Santa Fe – Rosario a la ciudad de Coronda, agentes de la Guardia Provincial (ex Policía de Seguridad Vial) secuestraron más de un kilo y medio de marihuana y $677 mil en efectivo. Dos hombres oriundos de Rosario quedaron aprehendidos.
Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo
Fue durante un un operativo realizado por La Guardia Provincial en el acceso a Coronda. Dos hombres oriundos de Rosario quedaron aprehendidos y enfrentan cargos por infracción a la Ley de Microtráfico Nº 14.239.
Por Juan Trento
Operativo y control vehicular
El procedimiento ocurrió alrededor de la 1.20, cuando oficiales de la Unidad Operativa Regional 3 realizaban tareas de Prevención Activa con chequeos selectivos de vehículos. En ese contexto detuvieron la marcha de un Renault Megane, conducido por M. M., quien viajaba junto a P. N.. Ambos informaron que se trasladaban desde Sauce Viejo hacia Coronda.
Los policías advirtieron que el conductor exhibía un marcado estado de nerviosismo. Solo presentó su licencia de conducir y luego la cédula del vehículo en formato digital, lo que motivó una inspección más detallada.
Ambos ocupantes aceptaron la revisión del automóvil. Los agentes controlaron los guarismos de motor y chasis y, al continuar con la inspección, encontraron varios frascos, material gomoso de origen dudoso y bultos envueltos en bolsas negras con una sustancia vegetal de fuerte olor similar a la marihuana.
Especialistas antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron el narcotest en presencia de testigos y confirmaron que se trataba de cannabis sativa, con un pesaje total de 1 kilo 674 gramos. Además, se secuestraron $674.600 en efectivo.
Causa por microtráfico
La novedad fue comunicada a las jefaturas de la Guardia Provincial y de Antinarcóticos, que a su vez informaron al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. El funcionario ordenó que los dos hombres continúen privados de su libertad, sean identificados y se les forme causa como presuntos infractores de la Ley Provincial de Microtráfico N° 14.239.
