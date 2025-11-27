Fue durante un un operativo realizado por La Guardia Provincial en el acceso a Coronda. Dos hombres oriundos de Rosario quedaron aprehendidos y enfrentan cargos por infracción a la Ley de Microtráfico Nº 14.239.

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Durante la madrugada de este jueves , en un control ejecutado sobre la Ruta Provincial 64 , en el acceso de la autopista Santa Fe – Rosario a la ciudad de Coronda , agentes de la Guardia Provincial (ex Policía de Seguridad Vial) secuestraron más de un kilo y medio de marihuana y $677 mil en efectivo . Dos hombres oriundos de Rosario quedaron aprehendidos.

El procedimiento ocurrió alrededor de la 1.20 , cuando oficiales de la Unidad Operativa Regional 3 realizaban tareas de Prevención Activa con chequeos selectivos de vehículos. En ese contexto detuvieron la marcha de un Renault Megane , conducido por M. M. , quien viajaba junto a P. N. . Ambos informaron que se trasladaban desde Sauce Viejo hacia Coronda .

Los policías advirtieron que el conductor exhibía un marcado estado de nerviosismo. Solo presentó su licencia de conducir y luego la cédula del vehículo en formato digital, lo que motivó una inspección más detallada.

Ambos ocupantes aceptaron la revisión del automóvil. Los agentes controlaron los guarismos de motor y chasis y, al continuar con la inspección, encontraron varios frascos, material gomoso de origen dudoso y bultos envueltos en bolsas negras con una sustancia vegetal de fuerte olor similar a la marihuana.

Especialistas antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron el narcotest en presencia de testigos y confirmaron que se trataba de cannabis sativa, con un pesaje total de 1 kilo 674 gramos. Además, se secuestraron $674.600 en efectivo.

detenido droga y dinero coronda 3

Causa por microtráfico

La novedad fue comunicada a las jefaturas de la Guardia Provincial y de Antinarcóticos, que a su vez informaron al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. El funcionario ordenó que los dos hombres continúen privados de su libertad, sean identificados y se les forme causa como presuntos infractores de la Ley Provincial de Microtráfico N° 14.239.

