Mundial 2026: ¿Cómo juega y quién es la figura de Austria, rival de Argentina en el Grupo J?

El seleccionado europeo regresa al Mundial tras 28 años. Es dirigido por el “creador del gegenpressing”, tiene a David Alaba como capitán y usa la presión alta para compensar la falta de estrellas.

La Selección Argentina (cabeza de serie del Grupo J) conoció a uno de sus rivales más interesantes: Austria (Bombo 2), que regresa a la Copa del Mundo después de 28 años de ausencia y buscará superar la barrera de los octavos de final.

E l seleccionado austríaco se basa en una identidad táctica muy definida y tiene como líder a una leyenda del fútbol europeo.

Táctica: El Gegenpressing de Rangnick

El director técnico de Austria es el alemán Ralf Rangnick (67), considerado una referencia por colegas de prestigio como Jürgen Klopp. La idea de juego de Rangnick se apoya en:

Presión alta y constante contra el adversario.

Intensidad tanto en la tenencia como en la recuperación de la pelota.

Transiciones veloces para generar sorpresa.

Al no disponer de las grandes individualidades de otras potencias, Austria utiliza el gegenpressing para generar paridad táctica y complicar a los rivales superiores.

Las Figuras y la Promesa Joven

La columna vertebral del equipo está conformada por jugadores que militan en la Bundesliga, destacándose:

Capitán y Referente: David Alaba (Real Madrid). El defensor, de 33 años, es el sostén fundamental del equipo por su juego elegante y buena pegada. Cumplirá el sueño de jugar un Mundial en el ocaso de su carrera.

Joven a Seguir: Nikolaus Wurmbrand (Rapid Viena). El delantero de 19 años es una alternativa importante en el ataque para Rangnick.

Historia Mundialista

Aunque solo participó en siete Copas del Mundo, Austria escribió capítulos importantes en los primeros años de la competición, llegando a semifinales en 1934 y 1954. Su última aparición en la gran cita fue en 1998, donde no superó la fase de grupos.