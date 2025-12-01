NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO se presentará en Tribus Club de Arte el domingo 7 de diciembre. Como bandas invitadas estarán Mayday y OVDC. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

NVLO es una banda de metal extremo originaria de Buenos Aires y formada en 2018. Su propuesta musical se caracteriza por fusionar géneros como el deathcore, djent, groove y metal extremo, creando atmósferas densas con breakdowns demoledores que incitan al pogo y a la introspección.

Llegan a Tribus el próximo domingo 7 de diciembre desde 21 presentando su último EP, Noxa, descrito por el grupo como "un material que representa un desafío, una identidad, el punto donde convergen los años recorridos, la realidad y la ficción, la calma y la tormenta, pero sobre todo un objetivo en común que es la creación".