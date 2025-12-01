Uno Santa Fe | Escenario | Santa Fe

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO se presentará en Tribus Club de Arte el domingo 7 de diciembre. Como bandas invitadas estarán Mayday y OVDC. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

1 de diciembre 2025 · 08:45hs
gentileza

NVLO es una banda de metal extremo originaria de Buenos Aires y formada en 2018. Su propuesta musical se caracteriza por fusionar géneros como el deathcore, djent, groove y metal extremo, creando atmósferas densas con breakdowns demoledores que incitan al pogo y a la introspección.

Llegan a Tribus el próximo domingo 7 de diciembre desde 21 presentando su último EP, Noxa, descrito por el grupo como "un material que representa un desafío, una identidad, el punto donde convergen los años recorridos, la realidad y la ficción, la calma y la tormenta, pero sobre todo un objetivo en común que es la creación".

Puntos de venta:

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

