Argentina encabezará el grupo J del Mundial: ¿a quiénes enfrentará?

Argentina ya conoce a sus rivales para la Copa del Mundo 2026, donde enfrentará a Argelia, Austria y Jordania.

Este viernes se llevó a cabo el esperado sorteo de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en Washington D.C. La Selección Argentina, defensora del título, integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. Conocé todos los detalles al respecto.