Este viernes se llevó a cabo el esperado sorteo de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en Washington D.C. La Selección Argentina, defensora del título, integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. Conocé todos los detalles al respecto.
Argentina encabezará el grupo J del Mundial: ¿a quiénes enfrentará?
Argentina ya conoce a sus rivales para la Copa del Mundo 2026, donde enfrentará a Argelia, Austria y Jordania.
Por Ovación
5 de diciembre 2025 · 16:11hs
Así quedaron los grupos del Mundial 2026
Grupo A
- México
- Sudáfrica
- Corea Del Sur
- Europa 4
Grupo B
- Canadá
- Europa 1
- Qatar
- Suiza
Grupo C
- Brasil
- Marruecos
- Haiti
- Escocia
Grupo D
- Estados Unidos
- Paraguay
- Australia
- Europa 3
Grupo E
- Alemania
- Curazao
- Costa de Marfil
- Ecuador
Grupo F
- Países Bajos
- Japón
- Europa 2
- Túnez
Grupo G
- Bélgica
- Egipto
- Irán
- Nueva Zelanda
Grupo H
- España
- Cabo Verde
- Arabia Saudita
- Uruguay
Grupo I
- Francia
- Senegal
- Repechaje 1
- Noruega
Grupo J
- Argentina
- Argelia
- Austria
- Jordania
Grupo K
- Portugal
- Repechaje 1
- Uzbekistán
- Colombia
Grupo L
- Inglaterra
- Croacia
- Ghana
- Panamá