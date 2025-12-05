Uno Santa Fe | Ovación | Colombia

Colombia, el latinoamericano que mejor parado quedó en el sorteo del Mundial 2026

La ceremonia se llevó a cabo en el Centro John F. Kennedy de la ciudad estadounidense de Washington.

Ovación

Por Ovación

5 de diciembre 2025 · 17:01hs
Las selecciones latinoamericanas conocerán este viernes a sus rivales en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, en el sorteo que se llevará a cabo en el Centro John F. Kennedy de la ciudad de Washington.

La selección brasileña, comandada por el entrenador italiano Carlo Ancelotti, integrará el bombo 1 mientras que Colombia, Uruguay y Ecuador estarán en el bombo 2.

Por su parte, la Paraguay del argentino Gustavo Alfaro estará en el bombo 3. A estos cuatro se podría sumar Bolivia si gana la repesca internacional y estaría en el bombo 4.

Así quedaron los grupos del Mundial 2026

Grupo A

  • México
  • Sudáfrica
  • Corea Del Sur
  • Europa 4

Grupo B

  • Canadá
  • Europa 1
  • Qatar
  • Suiza

Grupo C

  • Brasil
  • Marruecos
  • Haiti
  • Escocia

Grupo D

  • Estados Unidos
  • Paraguay
  • Australia
  • Europa 3

Grupo E

  • Alemania
  • Curazao
  • Costa de Marfil
  • Ecuador

Grupo F

  • Países Bajos
  • Japón
  • Europa 2
  • Túnez

Grupo G

  • Bélgica
  • Egipto
  • Irán
  • Nueva Zelanda

Grupo H

  • España
  • Cabo Verde
  • Arabia Saudita
  • Uruguay

Grupo I

  • Francia
  • Senegal
  • Repechaje 1
  • Noruega

Grupo J

  • Argentina
  • Argelia
  • Austria
  • Jordania

Grupo K

  • Portugal
  • Repechaje 1
  • Uzbekistán
  • Colombia

Grupo L

  • Inglaterra
  • Croacia
  • Ghana
  • Panamá
Colombia Mundial Washington
