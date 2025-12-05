Las selecciones latinoamericanas conocerán este viernes a sus rivales en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, en el sorteo que se llevará a cabo en el Centro John F. Kennedy de la ciudad de Washington.
Colombia, el latinoamericano que mejor parado quedó en el sorteo del Mundial 2026
La ceremonia se llevó a cabo en el Centro John F. Kennedy de la ciudad estadounidense de Washington.
Por Ovación
5 de diciembre 2025 · 17:01hs
La selección brasileña, comandada por el entrenador italiano Carlo Ancelotti, integrará el bombo 1 mientras que Colombia, Uruguay y Ecuador estarán en el bombo 2.
Por su parte, la Paraguay del argentino Gustavo Alfaro estará en el bombo 3. A estos cuatro se podría sumar Bolivia si gana la repesca internacional y estaría en el bombo 4.
Así quedaron los grupos del Mundial 2026
Grupo A
- México
- Sudáfrica
- Corea Del Sur
- Europa 4
Grupo B
- Canadá
- Europa 1
- Qatar
- Suiza
Grupo C
- Brasil
- Marruecos
- Haiti
- Escocia
Grupo D
- Estados Unidos
- Paraguay
- Australia
- Europa 3
Grupo E
- Alemania
- Curazao
- Costa de Marfil
- Ecuador
Grupo F
- Países Bajos
- Japón
- Europa 2
- Túnez
Grupo G
- Bélgica
- Egipto
- Irán
- Nueva Zelanda
Grupo H
- España
- Cabo Verde
- Arabia Saudita
- Uruguay
Grupo I
- Francia
- Senegal
- Repechaje 1
- Noruega
Grupo J
- Argentina
- Argelia
- Austria
- Jordania
Grupo K
- Portugal
- Repechaje 1
- Uzbekistán
- Colombia
Grupo L
- Inglaterra
- Croacia
- Ghana
- Panamá