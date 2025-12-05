Colombia, el latinoamericano que mejor parado quedó en el sorteo del Mundial 2026 La ceremonia se llevó a cabo en el Centro John F. Kennedy de la ciudad estadounidense de Washington. Por Ovación 5 de diciembre 2025 · 17:01hs

Las selecciones latinoamericanas conocerán este viernes a sus rivales en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, en el sorteo que se llevará a cabo en el Centro John F. Kennedy de la ciudad de Washington.

La selección brasileña, comandada por el entrenador italiano Carlo Ancelotti, integrará el bombo 1 mientras que Colombia, Uruguay y Ecuador estarán en el bombo 2.

Por su parte, la Paraguay del argentino Gustavo Alfaro estará en el bombo 3. A estos cuatro se podría sumar Bolivia si gana la repesca internacional y estaría en el bombo 4. Así quedaron los grupos del Mundial 2026 Grupo A México

Sudáfrica

Corea Del Sur

Europa 4 Grupo B Canadá

Europa 1

Qatar

Suiza Grupo C Brasil

Marruecos

Haiti

Escocia Grupo D Estados Unidos

Paraguay

Australia

Europa 3 Grupo E Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador Grupo F Países Bajos

Japón

Europa 2

Túnez Grupo G Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda Grupo H España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay Grupo I Francia

Senegal

Repechaje 1

Noruega Grupo J Argentina

Argelia

Austria

Jordania Grupo K Portugal

Repechaje 1

Uzbekistán

Colombia Grupo L Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá