Las dudas de la Selección y la sorpresa de Scaloni para la Copa América

Estos días en suelo norteamericano le servirá al entrenador para despejar las dudas que lo llevaron a convocar tres futbolistas más de lo que será la lista oficial, aunque estos quedarán como reserva ante una eventual lesión de los que compitan en el torneo continental.

Lo cierto es que Scaloni ya tiene definido a 23 de los 26 posibles. Los seis nombres restantes se componen en dudas de dos jugadores por puestos.

Marcos Acuña o Valentín Barco será quien ocupe el puesto como segunda opción del lateral izquierdo, ya que en la actualidad, la titularidad es Nicolás Tagliafico.

El entrenador necesita alguien que le peleé el puesto al defensor del Lyon de Francia y aunque Acuña suele ser una fija en las convocatorias, incluso fue campeón del mundo en Qatar 2022, a los 32 años el ex Racing y Ferro viene de recuperarse de una lesión y su condición física es el gran interrogante.

En el caso que el futbolistas de Sevilla de España no convenza al entrenador, el que se quedaría con el lugar es Valentín Barco. El juvenil de 19 años, tuvo su debut en la Selección Mayor en marzo, pero no sumó mucho rodaje en el Brighton and Hove de la Premier League.

La otra duda se instala en los centrales, ya que Leonardo Balerdi y Lucas artínez Quarta pelean por el lugar. Con los cuatros zagueros principales definidos (Nicolás Otamendi, Cristian “Cuti” Romero, Germán Pezzella y Lisandro Martínez), ambos lucharán por la quinta plaza.

Ese cupo supo ser utilizado por Juan Foyth en el Mundial de Qatar 2022, pero al quedarse fuera de esta lista, la chance la tendrán los ex Boca y River.

Si bien los focos apuntan a Martínez Quarta para ser parte de la lista definitiva por su experiencia en la Selección, ya que fue convocado por Scaloni con bastante frecuencia en el ciclo, la realidad indica que en los últimos dos años sumó apenas una convocatoria.

Su gran presente futbolístico en Fiorentina le abrieron las puertas al equipo nacional nuevamente, pero tendrá que ganarle la pulseada a Balerdi, quien milita en el Olympique de Marsella y su nivel lo hizo ser tenido, ya que sumó algunos minutos en una gira de amistosos en 2019, y tuvo una convocatoria en la gira de junio del año pasado, donde estuvo en el banco ante Australia e Indonesia.

Las principales dudas de Scaloni en la lista de la Selección

Ambos defensores tuvieron una temporada positiva: sumaron mucho minutos de juego, ya que fueron titulares con frecuencia y contabilizaron un total de 42 partidos disputados, aunque Martínez Quarta destacó al convertir ocho tantos.

Por último, Ángel Correa o Valentín Carboni ocupará la plaza ofensiva, lo que dejaría a Alejandro Garnacho dentro de la lista definitiva para disputar su primer certamen internacional con Argentina, luego de ser parte de varios amistosos y algunos partidos de Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

A diferencia de los otros lugares, está se ubica en el ataque del equipo luego de que se quedó fuera Paulo Dybala. Con Lionel Messi, Ángel Di María, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Nicolás González como fijas, el que corre riesgo de quedarse en las puertas del certamen es Correa.

El delantero de29 años que milita en el Atlético Madrid, siempre fue tenido en cuenta por Scaloni, incluso fue parte de las delegaciones que conquistaron la Copa América 2021 y el Mundial 2022, sin embargo, en este último se había quedado afuera y logró ser llamado posteriormente por la lesión de uno de sus compañeros.

Por su parte, Carboni de 19 años es otra de las últimas apariciones nacionales que comenzó el ciclo de las renovaciones. Fue convocado por primera vez en la doble fecha de marzo, debutó y jugó su primer partido ante Costa Rica, donde ingresó los últimos minutos.

El futbolista pertenece al Inter de Milán, pero esta temporada estuvo a préstamo en el Monza de Italia, donde tuvo rodaje, disputando 32 partidos, en los que fue titular en 10 oportunidades.