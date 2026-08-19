Las Leonas vencieron a Escocia y avanzaron a segunda ronda del Mundial

Las Leonas derrotaron 2-0 a Escocia por la tercera fecha del Grupo B del Mundial de hockey y aseguraron su lugar en la segunda ronda.

Las Leonas derrotaron a Escocia en el Mundial de hockey y clasificaron a la segunda fase.

Las Leonas derrotaron este miércoles por la mañana 2-0 a Escocia por la tercera fecha del Grupo B del Mundial de hockey sobre césped y se aseguraron la clasificación a la segunda ronda. El seleccionado argentino suma siete puntos y todavía debe definir su posición final en la zona.

Argentina se impuso en el Belfius Hockey Arena de Bélgica con goles de Majo Granatto y Lara Casas. El equipo dirigido por Fernando Ferrara venía de empatar 1-1 ante Estados Unidos en el debut y de conseguir un destacado triunfo por 3-2 frente a Alemania. Con siete unidades, Las Leonas ya tienen garantizado su lugar en la próxima instancia y ahora esperan el cierre de la fase de grupos para conocer su ubicación definitiva.

Las Leonas derrotaron a Escocia en el Mundial

Las Leonas derrotaron por 2 a 0 a Escocia en el Belfius Hockey Arena de Wavre y alcanzaron los siete puntos en el Grupo B del Mundial 2026. El resultado aseguró la clasificación argentina a la segunda fase, aunque su posición definitiva se conocerá después del encuentro entre Estados Unidos y Alemania.

En los primeros cinco minutos, Escocia intentó proponer su juego, pero se encontró con la presión y la solidez defensiva de Las Leonas. A partir de allí, Argentina comenzó a controlar el desarrollo. A cinco minutos del cierre del primer cuarto, una acción individual de Majo Granatto generó el primer córner corto argentino. Valentina Raposo ejecutó, la arquera escocesa dio rebote y Majo, muy bien ubicada, convirtió el 1 a 0.

El segundo cuarto comenzó con un fuerte asedio de Las Leonas. A los dos minutos, otra acción individual de Majo Granatto generó un córner corto para Argentina. Agustina Gorzelany ejecutó, pero la defensa escocesa respondió bien. A los ocho minutos, Julieta Jankunas se metió en el círculo y consiguió una nueva oportunidad desde el fijo. Gorzelany volvió a lanzar y Escocia logró defender. Cuando faltaban seis minutos para el cierre del segundo cuarto, Argentina dispuso de otro córner corto, aunque esta vez la arquera escocesa respondió con una gran atajada. A tres minutos del descanso llegó una nueva oportunidad. La defensa despejó el primer intento, pero una infracción por juego peligroso derivó en otro córner corto. En la siguiente ejecución, la arquera volvió a evitar el gol argentino.

A los tres minutos del tercer cuarto, Argentina generó una buena llegada que terminó con un remate de Victoria Granatto, bien contenido por la arquera escocesa. A cinco minutos del cierre, Lara Casas convirtió el 2 a 0 para Las Leonas y celebró su primer gol en una Copa del Mundo de mayores.

Escocia solicitó la revisión de video al considerar que Majo Granatto no había trasladado la bocha los cinco metros reglamentarios antes de enviarla al círculo. Sin embargo, la árbitra de video no encontró motivos para modificar la decisión inicial. El gol argentino fue ratificado y el conjunto escocés perdió el derecho a solicitar otra revisión.

A los ocho minutos del último cuarto, Las Leonas construyeron un buen ataque que finalizó con un remate de Julieta Jankunas, pero la arquera escocesa respondió con una buena atajada. El seleccionado nacional controló la ventaja durante los minutos finales y aseguró la victoria por 2 a 0.

Argentina comenzó el encuentro con Cristina Cosentino; Sofía Toccalino, Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Agostina Alonso (capitana), María José Granatto, Eugenia Trinchinetti, Juana Castellaro, Julieta Jankunas, Victoria Miranda y Zoe Díaz. Como suplentes estuvieron Victoria Sauze, Victoria Granatto, Lara Casas, María Ortiz, Mercedes Artola (arquera), Emma Knobl y Brisa Bruggesser. Durante el encuentro ingresaron Sauze, Victoria Granatto, Casas, Ortiz, Knobl y Bruggesser.

Las Leonas integrarán el Grupo F de la segunda fase junto con el otro seleccionado clasificado del Grupo B y los dos mejores equipos del Grupo C. Los posibles rivales provenientes de esa zona son Bélgica, España e Irlanda. Argentina disputará dos nuevos encuentros frente a los clasificados del Grupo C. Los puntos de la primera fase no se trasladan en su totalidad: cada seleccionado conserva únicamente el resultado y los puntos obtenidos ante el otro equipo de su grupo original que también haya avanzado.