Las Leonas consiguieron un triunfo clave frente a Alemania en el Mundial

El seleccionado argentino de hockey femenino Las Leonas se impuso 3-2 ante las alemanas en un cierre electrizante. Trinchinetti abrió el marcador y Gorzelany apareció dos veces en el último cuarto.

Las Leonas consiguieron su primera victoria en el Mundial de Hockey 2026 y lo hicieron con todos los condimentos. El seleccionado argentino derrotó 3-2 a Alemania en un partido que parecía controlado, se complicó en el tramo final y terminó resolviéndose con un córner corto sobre el cierre. El equipo dirigido por Fernando Ferrara salió decidido a buscar el partido desde el comienzo y encontró rápidamente el premio. A los dos minutos, Eugenia Trinchinetti aprovechó un rebote después de un córner corto y mandó la bocha al fondo del arco para poner el 1-0.

La jugada tuvo una particularidad: Argentina había conseguido un nuevo córner corto luego de que María José Granatto pidiera la revisión de video tras una primera acción dentro del área. La decisión arbitral terminó favoreciendo a Las Leonas y permitió que llegara la apertura del marcador.

Triunfo clave de Las Leonas en el Mundial de hockey

Las Leonas vencieron por 3 a 2 a Alemania en su segunda presentación en el Mundial 2026. Eugenia Trinchinetti abrió el marcador durante el primer cuarto y Agustina Gorzelany convirtió los otros dos goles argentinos en el período final. Lisa Nolte y Sonja Zimmermann marcaron para el conjunto alemán. El encuentro, correspondiente a la segunda fecha del Grupo B, se disputó en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica. Con este resultado, Argentina llegó a los cuatro puntos luego del empate frente a Estados Unidos y quedó en lo más alto de la zona

Las Leonas comenzaron el partido con mucha intensidad y consiguieron su primer córner corto antes de cumplirse el minuto inicial. El lanzamiento de Juana Castellaro fue detenido por la arquera alemana, pero Argentina solicitó una revisión de video por una acción peligrosa de la guardameta. El pedido fue aceptado y el conjunto nacional dispuso de una nueva ejecución. Castellaro volvió a rematar y, luego del rebote de la arquera, Eugenia Trinchinetti apareció para convertir el 1 a 0 a los 2 minutos. A los 7, Alemania generó una buena llegada, pero Cristina Cosentino respondió con seguridad. Cuando restaban 4 minutos para el cierre, Argentina consiguió otro córner corto. Agustina Gorzelany se encargó del lanzamiento, aunque la arquera alemana evitó el segundo gol.

Argentina alcanzó las 60 victorias en la historia de la Copa del Mundo de Hockey Femenino.

Alemania salió con mayor intensidad en el segundo cuarto y, antes de cumplirse los 2 minutos, consiguió su primer córner corto del encuentro. Lisa Nolte buscó el primer palo con una pegada directa, pero la bocha se fue desviada, muy cerca del poste. A los 5 minutos, Jette Fleschütz recibió una tarjeta verde. Cuando restaban 6 minutos para el cierre, el seleccionado alemán dispuso de su segundo córner corto, aunque el lanzamiento volvió a salir desviado. Emilia Landshut también fue amonestada con tarjeta verde a los 13 minutos. A 15 segundos del final de la primera mitad, Victoria Granatto recibió la primera tarjeta verde para Argentina del partido. Las Leonas se fueron al descanso con una ventaja de 1 a 0.

EL tercer cuarto de ida y vuelta. A los 7 minutos, Alemania consiguió un nuevo córner corto, pero la defensa argentina respondió con firmeza y obligó al conjunto europeo a realizar una ejecución incómoda. Las Leonas se mostraron sólidas para proteger la ventaja y buscaron lastimar principalmente mediante el contraataque. El marcador no se modificó y Argentina llegó al último cuarto con la ventaja mínima.

A los 3 minutos del período final, Julieta Jankunas asistió a Zoe Díaz, quien recibió una infracción dentro del área. Las árbitras sancionaron penal y Alemania solicitó una revisión de video, pero la decisión fue ratificada y el conjunto europeo perdió su pedido. Agustina Gorzelany cambió el penal por gol y convirtió el 2 a 0. Fue su primer tanto en este Mundial y el número 113 con la camiseta argentina.

Alemania reaccionó rápidamente y descontó a los 6 minutos por medio de Lisa Nolte. Un minuto después consiguió un córner corto que Cristina Cosentino logró detener, pero la acción derivó en una nueva ejecución. Sonja Zimmermann aprovechó la oportunidad y convirtió el empate junto al primer palo a los 8 minutos.

Cuando restaban 7 minutos, Argentina solicitó una revisión de video por una infracción cometida sobre María José Granatto. El pedido fue aceptado y Las Leonas consiguieron un córner corto que la defensa alemana logró controlar. Un minuto después, Valentina Rapo.

A falta de 5 minutos, Eugenia Trinchinetti generó un nuevo córner corto. Gorzelany se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 3 a 2 definitivo, su segundo gol del partido y el número 114 con Las Leonas. Alemania retiró a su arquera durante los últimos minutos y atacó con once jugadoras de campo, pero Argentina defendió la ventaja con firmeza y aseguró su primera victoria en el torneo. El público argentino se hizo sentir en las tribunas del Belfius Hockey Arena y acompañó al equipo hasta el cierre.

Argentina alistó a: Cristina Cosentino; Sofía Toccalino, Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Agostina Alonso (capitana), María José Granatto, Sofía Cairo, Eugenia Trinchinetti, Juana Castellaro, Julieta Jankunas y Zoe Díaz. También ingresaron Victoria Sauze, Victoria Granatto, Lara Casas, Victoria Miranda, Brisa Bruggesser y Milagros Alastra. Mercedes Artola ocupó el lugar de arquera suplente y no ingresó.

Las Leonas acumulan cuatro puntos y comparten la primera posición del Grupo B con Estados Unidos. Ambos seleccionados registran una victoria, un empate y una diferencia de gol positiva de uno. Alemania se encuentra tercera con tres unidades, mientras que Escocia ocupa el cuarto lugar sin puntos. Argentina volverá a presentarse el miércoles 19 de agosto, desde las 6:00 de la Argentina, frente a Escocia. Será el último compromiso de Las Leonas en la primera fase del Grupo B.