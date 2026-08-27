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Ezequiel Medrán llegó a Guayaquil y está listo para asumir como DT de Emelec

Ezequiel Medrán arribó a Ecuador y se prepara para tomar el mando del Bombillo, luego de su último paso por Colón de Santa Fe.

Ovación

Por Ovación

27 de agosto 2026 · 19:00hs
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Ezequiel Medrán llegó a Guayaquil y está listo para asumir como DT de Emelec

Ezequiel Medrán ya se encuentra en Guayaquil y todo está encaminado para que se convierta en el nuevo entrenador de Emelec. El técnico argentino, de 45 años, llegó este jueves 27 de agosto a Ecuador y reemplazará a su compatriota Cristian Nasuti, aunque el club todavía no confirmó oficialmente la salida del actual conductor.

LEER MAS: Ezequiel Medrán, a un paso de convertirse en el nuevo entrenador de Emelec

Medrán evitó hablar de su llegada

Al arribar al aeropuerto José Joaquín de Olmedo, el entrenador fue recibido por los medios locales y agradeció la bienvenida. Sin embargo, prefirió mantener la cautela y no brindar detalles sobre el acuerdo con la institución.

LEER MAS: Se terminó el ciclo de Ezequiel Medrán en Colón

Medrán explicó que, por respeto al trabajo periodístico, aguardará el momento indicado para hablar públicamente sobre su llegada. En los próximos días podría realizarse una conferencia de prensa para presentar oficialmente al nuevo cuerpo técnico.

El entrenador viene de dirigir a Colón y ahora tendrá su primera experiencia al frente de Emelec, donde asumirá un desafío importante debido a la situación que atraviesa el equipo en la LigaPro.

Ezequiel Medr&aacute;n lleg&oacute; a Guayaquil para ser nuevo entrenador de Emelec.

Ezequiel Medrán llegó a Guayaquil para ser nuevo entrenador de Emelec.

Emelec pelea por salir de la zona baja

Mientras se espera la presentación oficial de Medrán, Emelec continúa preparando su próximo compromiso. El Bombillo recibirá a Leones FC este domingo 30 de agosto, desde las 18, en el estadio Capwell, por la fecha 27 de la LigaPro.

El conjunto ecuatoriano ocupa actualmente el duodécimo puesto de la tabla con 32 puntos y necesita sumar para alejarse de la zona que lo obliga a disputar el hexagonal por la permanencia.

Medrán estará presente en el estadio, ya sea desde el banco de suplentes o siguiendo el encuentro desde las tribunas. De esta manera, el argentino comenzará a tomar contacto con su nuevo equipo antes de asumir formalmente la conducción.

Ezequiel Medrán entrenador Guayaquil
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