Las Leoncitas golearon a China y son finalistas del Mundial Junior de hockey

El seleccionado femenino Las Leoncitas golearon a China 3-0 y ahora se medirán en la final ante Países Bajos

10 de diciembre 2025 · 21:48hs
Las Leoncitas le ganaron a China y jugarán la final ante Países Bajos.

El seleccionado argentino de hockey femenino sub 21 (Las Leoncitas) le ganaron a China por 3-0 en el encuentro que disputaron en el estadio Nacional Claudia Schüler. Las goleadoras del encuentro fueron Milagros Alastra, por duplicado, y Zoe Díaz.

Las Leoncitas jugarán la final

El triunfo permitió a las juveniles argentinas avanzar a la final del Mundial Junior por sexta vez en su historia y repetirán la final de la cita mundialista pasada: enfrentarán a Países Bajos el próximo sábado 13 de diciembre.

Las Leoncitas fueron capaces de continuar el histórico legado argentino en el Mundial juvenil e irán por el campeonato ante la Selección neerlandesa, una de las potencias indiscutibles del deporte.

El primer cuarto fue marcado por la paridad, aunque la jugada de mayor peligro favoreció a China, con la arquera Mercedes Artola desviando un córner corto que traía mucho peligro.

El conjunto asiático comenzó a dominar el juego en el segundo parcial, con un remate que llegó a impactar dos veces en el travesaño, antes de que la defensora Chiara Ambrosini pudiera despejar la bocha sobre la línea.

Aunque no tuvo grandes llegadas en todo el primer tiempo, Argentina se puso en ventaja en el tercer cuarto. Fue a los 36 minutos, cuando la delantera mendocina Milagros Alastra convirtió de arrastrada para poner el 1-0.

A los 45 minutos, con el tercer parcial a punto de llegar a su fin, una jugada asociada entre las delanteras de Italiano Zoe Díaz y Lara Casas terminó en el tanto de la primera de ellas, que envió al conjunto albiceleste con una ventaja considerable al último descanso.

Llegado el último cuarto, una nueva arrastrada de Alastra, a los 53 minutos, sentenció la goleada en favor del conjunto argentino y la clasificación a la final del Mundial Junior de Santiago de Chile 2023.

La última instancia marcará un nuevo enfrentamiento entre argentinas y neerlandesas en la final del título juvenil femenino, con un historial negativo para las sudamericanas: perdieron las cuatro finales que disputaron hasta el momento, con el sueño de torcer la historia en el próximo partido por la copa.

"Estamos evaluando si Úbeda seguirá siendo el DT de Boca"

La AFA confirmó a Nicolás Ramírez para la final del Torneo Clausura

Real Madrid cayó ante Manchester City por la Champions League

"Estamos evaluando si Úbeda seguirá siendo el DT de Boca"

La AFA confirmó a Nicolás Ramírez para la final del Torneo Clausura

Real Madrid cayó ante Manchester City por la Champions League

Las Leoncitas golearon a China y son finalistas del Mundial Junior de hockey

En Bº Candioti Sur, ni las rejas se salvan: fue aprehendido por llevarse una valla de la vieja traza del tren en calle Vélez Sarsfield

El tanque que estaría en la mira de Colón para reforzar el ataque

El nuevo Colón de Medrán, con la chance de viajar a Uruguay para jugar amistosos

La historia entre el Pulga y Colón no merecía terminar de esta manera

Tras irse libre de Unión, Cádiz presentó a Dómina: "Quiero llevar al club al lugar que merece"

José Alonso, a fondo: "No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie"

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles