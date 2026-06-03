Unión fue eliminado por Atlético Paraná de la Copa Túnel Subfluvial

Atlético Paraná se convirtió en el primer finalista de la Copa Túnel Subfluvial 2026 tras superar a Unión en una apasionante serie semifinal. La clasificación se definió desde el punto penal.

Tal como estaba previsto comenzaron a cerrarse los cruces de las Semifinales de la Copa Túnel Subfluvial, donde en la capital entrerriana el Decano le ganó a Unión, primero en los noventa minutos para equilibrar el resultado global y luego a través de la vía de los penales obteniendo el pasaje a la serie decisiva.

El Decano, que había perdido por 3 a 2 en la ida con el conjunto Tatengue y en calidad de visitante, contó con eficacia y tuvo como figura el arquero Giuliano Bourdet: contuvo el primer y último penal de la tanda.

De esta manera, Atlético Paraná se instaló como primer finalista del certamen que organizan de manera conjunta la Liga Paranaense de Fútbol y su par de Santa Fe. Y espera rival para buscar el título: saldrá del ganador entre Patronato (último campeón) y Universidad Nacional del Litoral (UNL).

Unión fue eliminado de la Copa Túnel Subfluvial

El trámite fue parejo y disputado, con momentos de dominio repartido y situaciones de peligro en ambos arcos. Unión logró golpear primero a través de Tomás Torres, quien aprovechó una oportunidad en ataque para adelantar al conjunto santafesino y complicar aún más las aspiraciones del Decano.

Sin embargo, Atlético Paraná mostró carácter y capacidad de reacción. Lejos de sentir el impacto del gol visitante, el equipo entrerriano mantuvo la intensidad y encontró rápidamente la igualdad mediante Juan Ignacio Mitre, quien apareció en el momento justo para devolverle la esperanza a los locales.

El empate parcial mantuvo abierta la serie y elevó la tensión en cada sector del estadio. Con el correr de los minutos, Atlético Paraná fue creciendo en confianza y comenzó a empujar cada vez más cerca del arco rival. La recompensa llegó gracias a Germán Muñoz, que marcó el segundo gol decano y estableció el 2 a 1 definitivo en el partido.

Con ese resultado, el marcador global quedó igualado 4 a 4, ya que Atlético había caído 3 a 2 en la ida. Sin ventajas para ninguno de los dos equipos tras los 180 minutos reglamentarios, la clasificación debió definirse desde el punto penal.

La tanda fue tan apasionante como el desarrollo de la serie. Los ejecutantes mostraron nervios de acero, aunque las miradas terminaron posándose sobre una de las grandes figuras de la noche: el arquero Bourdet.

image El Decano de la Paranaense eliminó al campeón de la Santafesina en el estadio Pedro Mutio.

El guardameta decano tuvo una actuación memorable al contener el primer penal de la definición, otorgándole tranquilidad a su equipo desde el inicio de la serie. Cuando la clasificación aún permanecía abierta y la tensión era máxima, volvió a convertirse en héroe al detener también el último remate de Unión, desatando el festejo de jugadores, cuerpo técnico e hinchas.

Gracias a su efectividad en los disparos y a la actuación determinante de Bourdet bajo los tres palos, Atlético Paraná se quedó con la serie por 4 a 3 en los penales y aseguró su lugar en la gran final del certamen.

El pitazo final encontró a todo el estadio celebrando una clasificación muy trabajada, conseguida ante un rival de jerarquía y después de una remontada que exigió esfuerzo, personalidad y convicción. El Decano supo levantarse en los momentos más difíciles de la serie y terminó imponiéndose en una definición que quedará entre los recuerdos más importantes de esta edición de la Copa Túnel Subfluvial.

-Semifinales – Vuelta

Martes 2 de junio

Atlético Paraná 2 (Juan Ignacio Mitre y Germán Muñoz) – Unión 1 (Tomás Torres)

Miércoles 3 de junio

21.00 Patronato (3) – Universidad (0)

En el estadio Presbítero Bartolomé Grella

Árbitro: Nicolás Mottier