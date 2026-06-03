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Revisión Técnica Obligatoria en Santa Fe: qué cambia y qué seguirá igual tras la reforma impulsada por el Gobierno nacional

La provincia no adhirió a las modificaciones anunciadas por Nación. Los plazos de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), los centros habilitados y el costo del trámite se mantienen sin cambios.

3 de junio 2026 · 08:37hs
Taller de revisión técnica obligatoria (RTO) en Santa Fe.

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Taller de revisión técnica obligatoria (RTO) en Santa Fe.

Los recientes anuncios del Gobierno nacional sobre la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) generaron dudas entre miles de conductores santafesinos. Sin embargo, desde la provincia aclararon que las modificaciones impulsadas por la administración nacional no tendrán aplicación inmediata en territorio santafesino.

La medida anunciada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, permitirá que talleres mecánicos particulares habilitados puedan realizar la RTO, una tarea que hasta ahora estaba concentrada en plantas específicas de verificación. Además, la normativa nacional contempla nuevos plazos para las inspecciones vehiculares.

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No obstante, Santa Fe no adhirió a la nueva reglamentación nacional, por lo que continuará aplicando el esquema vigente para la realización de los controles técnicos obligatorios.

Qué cambia y qué no cambia en Santa Fe

La principal diferencia es que en la provincia seguirán funcionando únicamente los centros de inspección habilitados por la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) para realizar la RTO. Esto significa que, por ahora, los talleres mecánicos particulares no podrán sumarse al sistema como sí ocurrirá en otras jurisdicciones que adopten la nueva normativa nacional.

Tampoco se modificarán los plazos de revisión establecidos por la legislación provincial, que continúan siendo más exigentes que los fijados recientemente por Nación.

La única reforma vinculada a la normativa nacional que Santa Fe implementó hasta el momento está relacionada con las licencias de conducir profesionales, mediante la adhesión al sistema interjurisdiccional para las categorías C, D y E.

Cuándo hay que hacer la RTO en Santa Fe

Actualmente, la provincia cuenta con 28 centros de inspección habilitados y mantiene el siguiente cronograma para vehículos particulares:

  • Primera inspección: a los 3 años de patentado el vehículo.
  • Segunda y tercera inspección: cada 2 años.
  • A partir de los 7 años de antigüedad: una vez por año.

Estos plazos difieren de los establecidos por el Gobierno nacional, que dispuso una primera revisión para vehículos particulares cero kilómetro a los 5 años de uso.

Cuánto cuesta la RTO en Santa Fe

El valor actual de la Revisión Técnica Obligatoria para vehículos particulares es de 75.000 pesos, según la tarifa única fijada por la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

La inspección suele demorar entre 15 y 20 minutos y contempla la verificación de frenos, luces, neumáticos, suspensión, dirección, emisiones contaminantes y demás elementos vinculados con la seguridad vial.

Por qué Santa Fe mantiene su propio sistema

La RTO forma parte de las facultades que cada provincia puede regular en materia de tránsito y seguridad vial. Por esa razón, las modificaciones impulsadas por la Nación requieren adhesión provincial para entrar en vigencia.

Mientras otras jurisdicciones evalúan adoptar el nuevo esquema, Santa Fe mantiene vigente su modelo actual, tanto en los plazos de inspección como en la habilitación exclusiva de los centros autorizados para realizar los controles.

De esta manera, los conductores santafesinos deberán continuar realizando la Revisión Técnica Obligatoria bajo las condiciones actuales, sin cambios inmediatos derivados de los anuncios realizados por el Gobierno nacional.

• LEER MÁS: Gobierno anunció cambios en la VTV: dónde se podrá realizar a partir de ahora la revisión técnica

Santa Fe RTO cambios
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