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Las Panteras le ganaron a Perú en un duro debut en el Sudamericano en Brasil

Con la santafesina Vicky Mayer, el seleccionado argentino femenino de vóleibol Las Panteras empezaron ganando a Perú por 3 a 1

Ovación

Por Ovación

9 de septiembre 2026 · 08:30hs
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Las Panteras siguen en la competencia este miércoles a las 17 contra Colombia.

Las Panteras siguen en la competencia este miércoles a las 17 contra Colombia.

Las Panteras, el equipo argentino de vóley femenino, arrancó el sueño olímpico en el Maracanãzinho de Río de Janeiro ante Perú con un triunfo 3-1 (20-25, 25-15, 25-18 y 27-25) en busca de la plaza para Los Ángeles 2028 y los tres lugares para el Mundial 2027 en Estados Unidos y Canadá. El complicado y sufrido triunfo tuvo a Cugno como máxima anotadora con 32 puntos. En la continuidad del torneo en Brasil, este miércoles desde las 17, Argentina jugará frente a Colombia.

Las Panteras le ganaron a Perú en Brasil

Las Panteras se abrazaron al triunfo en su estreno en el Sudamericano de Brasil, en el que remontaron un comienzo adverso ante Perú y terminaron celebrando por 3-1, con parciales de 20-25, 25-15, 25-18 y 26-24. Este miércoles 9 de septiembre, desde las 17:00, harán su segunda presentación frente a Colombia, en un partido que será televisado por Fox Sports.

Arrancó compleja la tarde en el Maracanazinho para el seleccionado nacional, al que le costó romper la paridad en el marcador. Con un manos y afuera seguido de un ace, Bianca Bertolino puso el 11-9 a favor de la Albiceleste, pero el conjunto peruano no dejó que las argentinas se escapen, igualó el tanteador y pasó al frente apoyándose en una sólida defensa que le permitió afianzarse en el desenlace del primer set, hasta cerrarlo por 20-25.

Completamente distinto fue el andar en el segundo capítulo, donde Argentina mejoró notablemente en todas las líneas, dejó fluir su juego y fue dominante de punta a punta. Primero, con el buen ingreso de Nicole Pérez que aportó varios puntos en ataque. Después, Victoria Mayer distribuyó para que Bianca Farriol, Candelaria Herrera y Bianca Cugno hagan lo propio para quedarse con el parcial por 25-15.

Luego de la paridad inicial, Las Panteras tomaron la delantera en el tercer parcial con una buena tarea arriba de Farriol, de Agostina Pelozzo en defensa y de Pérez en bloqueo para ponerse 13-10. Cuando parecía que Argentina caminaba el set con tranquilidad, Perú encontró los espacios para achicar diferencias y ponerse a tiro. Sin embargo, sobre el cierre, el elenco nacional se potenció con la combinación entre Cugno y Herrera, quienes se encargaron de anotar el 25-18 para dar vuelta el partido.

La cordobesa de Devoto, Blanca Cugno, fue la m&aacute;xima anotadora del partido, con 32 puntos. &nbsp;

La cordobesa de Devoto, Blanca Cugno, fue la máxima anotadora del partido, con 32 puntos.

El cierre del encuentro estuvo cargado de tensión para Las Panteras, que debieron remontar un mal comienzo de set en el que llegaron a estar 3-9 abajo. Herrera desde el bloqueó y un destacado pasaje de Bertolino le permitió a Argentina achicar a 14-15, y enseguida, pasar al frente con dos pelotas afuera de las rivales.

Desde allí, el conjunto nacional mejoró su nivel y encaminó el set hasta el 23-19. Lejos de rendirse, Perú desplegó una gran defensa y llegó a empatar la historia en 24. Hasta que Cugno -la máxima anotadora del partido, con 32 puntos-, sacó a relucir su fortaleza, y con un punto y forzando el error rival, firmó el 26-24 definitivo.

Argentina: Rodríguez (1), Bertolino (8), Cugno (32), Farriol (14), Mayer (4), Herrera (10), Pelozzo (L). Ingresaron: Pérez (10), Detzel (-), Bulaich (-), Bednarek (-).

Las Panteras Perú Sudamericano
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