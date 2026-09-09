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UTA confirmó asambleas este miércoles: qué líneas de colectivos estarán afectadas en Santa Fe de 9 a 11

La medida forma parte del plan de lucha iniciado por la UTA Seccional Santa Fe tras el fracaso de la negociación paritaria con las empresas

9 de septiembre 2026 · 09:17hs
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Trasporte de colectivos en la ciudad de Santa Fe

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Trasporte de colectivos en la ciudad de Santa Fe

El servicio de colectivos en Santa Fe tendrá este miércoles nuevas interrupciones debido a las asambleas informativas convocadas por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Santa Fe. La primera medida ya tiene horario y líneas confirmadas. Entre las 9 y las 11, los trabajadores realizarán asambleas en las respectivas cabeceras de las líneas 3 y 15 de Ersa Urbano; las líneas 10, 11 y 18 de Empresa Recreo y la empresa Continental también realiza asambleas de los ramales C Negra 4 bocas y C Negra Fonavi

Durante ese período, el funcionamiento habitual de esos servicios podrá verse afectado, con demoras, interrupciones y modificaciones en las frecuencias mientras se desarrollen las reuniones de los trabajadores.

Desde la UTA Santa Fe informaron que estas asambleas forman parte del plan de lucha dispuesto luego del fracaso de la reunión paritaria con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap).

Las líneas afectadas y los horarios de las asambleas

El esquema comunicado por el gremio para este miércoles contempla:

  • Línea 3 de Ersa Urbano: asamblea de 9 a 11 en su cabecera.
  • Línea 15 de Ersa Urbano: asamblea de 9 a 11 en su cabecera.
  • Línea 10 de Empresa Autobuses: asamblea de 9 a 11 en su cabecera.
  • Línea 11 de Empresa Autobuses: asamblea de 9 a 11 en su cabecera.
  • Línea 18 de Empresa Recreo: asamblea de 9 a 11 en su cabecera.
  • Continental ramales C Negra 4 bocas y C Negra Fonavi: asamblea de 9 a 11 en su cabecera.

Por tratarse de reuniones realizadas en las cabeceras, los usuarios de estas líneas podrían encontrarse con cambios en las frecuencias y tiempos de espera durante el horario de la medida.

Por qué UTA realiza las asambleas

El conflicto se originó a partir de la falta de acuerdo en la negociación salarial entre la UTA y las empresas nucleadas en Fatap.

Según planteó el sindicato, la propuesta salarial realizada por el sector empresario no se corresponde con el acuerdo homologado a nivel nacional ni con la evolución de la inflación, por lo que reclama el reconocimiento y cumplimiento de la escala salarial acordada para los trabajadores del transporte.

Desde la entidad gremial remarcaron que el objetivo es garantizar el poder adquisitivo de los choferes de corta y media distancia.

"La oferta presentada por las cámaras no se condice con la realidad económica que atraviesan los trabajadores. La defensa del salario y de nuestros derechos continúa", señalaron desde UTA Santa Fe

UTA Asamblea miércoles colectivos
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