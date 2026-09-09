Estudiantes recibe a Corinthians en busca de un lugar entre los cuatro mejores de América

Estudiantes enfrentará este miércoles a Corinthians desde las 21.30, en La Plata, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Estudiantes de La Plata afrontará este miércoles una noche especial cuando reciba a Corinthians de Brasil, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El encuentro comenzará a las 21.30 en el estadio Jorge Luis Hirschi, donde el conjunto dirigido por Alexander Medina buscará conseguir una ventaja para viajar a Brasil con mayores expectativas de clasificación.

El partido tendrá como árbitro al uruguayo Esteban Ostojich , mientras que su compatriota Antonio García estará a cargo del VAR. La transmisión estará a cargo de Fox Sports y Disney+ Premium .

El camino de Estudiantes en la Copa

El conjunto platense llegó a esta instancia después de dejar en el camino a Universidad Católica de Chile. Tras empatar como local, Estudiantes consiguió una contundente victoria en territorio chileno para meterse entre los ocho mejores del certamen.

Antes, durante la fase de grupos, el Pincha consiguió la clasificación al terminar segundo en su zona, detrás de Flamengo de Brasil, en una definición que tuvo al equipo argentino avanzando de manera agónica.

El presente en el torneo local, sin embargo, es diferente. Estudiantes viene de perder 1-0 frente a Vélez por la octava fecha del Torneo Clausura y suma apenas siete puntos, ubicándose en el decimotercer puesto de la Zona A.

Corinthians, otro duro desafío

El conjunto brasileño también tuvo una buena actuación en la fase de grupos. Corinthians terminó primero en la Zona E, por delante de Platense, Independiente Santa Fe de Colombia y Peñarol de Uruguay.

En octavos de final tuvo una serie muy cerrada ante Rosario Central, al que eliminó después de imponerse por 1-0 en el resultado global.

Ahora, Corinthians, conducido por Fernando Diniz, intentará llevarse un resultado positivo de La Plata, con figuras como Rodrigo Garro y Memphis Depay.

Probables formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti o Tomás Palacios; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Joaquín Correa, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Corinthians: Kauê Camargo; Gustavo Henrique, João Pedro, Matheus Bidu, Mateuzinho; Allan, André Carrillo; Breno Bidon, Rodrigo Garro, Kaio; Memphis Depay. DT: Fernando Diniz.

Hora: 21.30.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).

VAR: Antonio García (Uruguay).

Estadio: Jorge Luis Hirschi.

TV: Fox Sports y Disney+ Premium.