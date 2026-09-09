Riestra y Banfield van por una histórica semifinal de la Copa Argentina

Riestra y Banfield se enfrentarán este miércoles desde las 19 en el estadio Alfredo Beranger, por los cuartos de final, de la Copa Argentina.

Deportivo Riestra y Banfield se medirán este miércoles por un lugar entre los cuatro mejores de la Copa Argentina 2026. El encuentro comenzará a las 19 en el estadio Alfredo Beranger, con arbitraje de Nicolás Ramírez y Pablo Dóvalo en el VAR, en un cruce que encuentra a los dos equipos atravesando un momento complicado en el campeonato local.

Para el Malevo , la Copa representa además la posibilidad de alcanzar por primera vez las semifinales del certamen. En su última presentación, Riestra igualó 1-1 ante Platense y acumuló su tercer empate consecutivo.

El equipo dirigido por Guillermo Duró ocupa actualmente el 11° lugar de la Zona A del Clausura, con nueve puntos. En la tabla anual suma 20 unidades y aparece 28°, apenas por encima de Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto. Además, se encuentra a siete puntos de la zona de descenso.

Por eso, aunque avanzar en la Copa Argentina sería un hecho histórico, la pelea por la permanencia continúa siendo una prioridad para Riestra.

Banfield también necesita reaccionar

El presente de Banfield tampoco es el esperado. El equipo conducido por Pedro Troglio viene de sufrir tres derrotas consecutivas en el Torneo Clausura y la última fue particularmente dura: perdió 3-1 frente a Aldosivi, que consiguió así su primer triunfo del campeonato.

En la tabla anual, el Taladro suma 25 puntos y también debe mirar con atención la pelea por la permanencia, aunque cuenta con algo más de margen que su rival.

Así, tanto Riestra como Banfield llegan al cruce con la necesidad de cambiar el rumbo y conseguir una victoria que, además de meterlos en semifinales de la Copa Argentina, les permita recuperar confianza.

Probables formaciones

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Ignacio Gariglio, Facundo Miño; Tomás González, Yonatan Goitía, Milton Céliz; Braian Sánchez y Nicolás Benegas. DT: Guillermo Duró.

Banfield: Diego Rodríguez; Santiago López García, Renzo Malanca, Nicolás Meriano, Lautaro Cano; Tomás Adoryan, Brandon Oviedo, Ignacio Pais, Lisandro Piñero; Alexander Machado y Matías Hernández. DT: Pedro Troglio.

Hora: 19.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Pablo Dóvalo.

Estadio: Alfredo Beranger.

TV: TyC Sports.