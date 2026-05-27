Racing, en plena crisis y ya eliminado, cierra su participación en la Sudamericana

Racing , que se encuentra en plena crisis luego de que la dirigencia echara al director técnico Gustavo Costas, cerrará su participación en el Grupo E de la Copa Sudamericana , de la que ya está eliminado, este miércoles, cuando reciba a Caracas de Venezuela.

El partido, que está programado para las 19 , se disputará en el Estadio Presidente Perón , más conocido como el "Cilindro de Avellaneda" , contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de DSports. El árbitro será el ecuatoriano Augusto Aragón, mientras que en el VAR estará su compatriota Kevin Pazmiño.

Racing llega a este encuentro en un momento desastroso, ya que en la última fecha protagonizó un verdadero papelón al empatar 1-1 contra Caracas de Venezuela y se quedó sin chances de avanzar a la siguiente instancia. Como si esto fuera poco, la dirigencia decidió echar al director técnico Gustavo Costas, quien fue reemplazado de manera provisoria por Sebastián "Chirola" Romero y Luciano Aued.

En el plano local, el semestre tampoco fue para nada bueno para la "Academia", ya que, en el Torneo Apertura, tuvo una flojísima actuación en la primera fase, para terminar octavo en la Zona B y así clasificar milagrosamente a los playoffs, donde solo pudo llegar hasta los cuartos de final.

Independiente Petrolero, por su parte, tuvo una muy floja actuación en esta Copa Sudamericana, donde todavía no pudo sumar ningún punto.

Probables formaciones de Racing e Independiente Petrolero

Racing Club:Matías Tagliamonte; Gastón Martirena, Marco Di Cesare, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Matko Miljevic, Santiago Sosa, Bruno Zuculini, Matías Zaracho; Adrián Martínez, Tomás Pérez. DT:Sebastián Romero y Luciano Aued.

Independiente Petrolero:Jhohan Gutiérrez; Eduardo, Diego Navarro, Luis Palma, Ronny Montero, Francisco Rodríguez; Rudy Cardozo, Willie Barboza, Daniel Rojas, Gustavo Cristaldo; Rodrigo Rivas. DT: Thiago Leitao.

Horario: 19.

Árbitro: Augusto Aragón (ECU).

VAR: Kevin Pazmiño (ECU).

Estadio: Cilindro de Avelleneda.

TV: DSports.