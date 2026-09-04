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Unión tendrá dos variantes y Tomás Fagioli se impone como titular

Para jugar el lunes ante Instituto, el técnico de Unión Leonardo Madelón dispondrá de dos cambios y Fagioli le gana la pulseada a Rocha

Ovación

Por Ovación

4 de septiembre 2026 · 11:46hs
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Tomás Fagioli será titular en el partido que Unión jugará ante Instituto.

Tomás Fagioli será titular en el partido que Unión jugará ante Instituto.

La venta de Maizon Rodríguez al Krasnodar de Rusia, hace que el DT de Unión Leonardo Madelón deba meter mano en el bloque defensivo, dado que pierde un jugador que siempre fue titular.

Fagioli será titular ante Instituto

Y las dos opciones que tiene a mano el entrenador son las de Tomás Fagioli y la de Matías Rocha, quien fue el último refuerzo en sumarse al plantel rojiblanco.

Si bien el defensor uruguayo llegó precisamente ante la chance de que Rodríguez emigre, la realidad indica que Madelón quedó conforme con lo que mostró Tomás Fagioli.

Por ese motivo, el técnico definió que el defensor de 21 años sea el reemplazante de Rodríguez y de esta manera, Rocha seguirá ocupando un lugar en el banco de relevos.

LEER MÁS: Unión y Belgrano habrían acordado la venta de Thiago Cardozo por el 65% de sus derechos económicos

Teniendo en cuenta que Fagioli jugó los dos primeros partidos del torneo como titular y que Rocha no tiene tanto rodaje, dado que venía de jugar poco en Portugal.

Mientras que el segundo cambio será el ingreso de Ignacio Malcorra en lugar de Mauro Luna Diale, quien en el partido ante Sarmiento sufrió una lesión muscular.

La formación titular será con: Matías Mansilla; Juan de Dios Pintado, Lautaro Fagioli, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Ignacio Malcorra, Emilio Giaccone, Lucas Menossi, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

Unión Tomás Fagioli Instituto
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