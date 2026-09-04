Sauce Viejo: Piedrabuena propone reducir la cantidad de concejales y avanzar hacia un Concejo más austero

El concejal Carlos Piedrabuena presentó un proyecto para adecuar la conformación del Concejo Municipal de Sauce Viejo a la nueva Ley Orgánica de Municipios. La iniciativa se pondría en práctica a partir del próximo proceso electoral, en línea con la cantidad de habitantes de la ciudad

El concejal Carlos Piedrabuena presentó un proyecto para adecuar la conformación del Concejo Municipal de Sauce Viejo a la nueva Ley Orgánica de Municipios.

En un contexto en el que buena parte de la sociedad reclama mayor austeridad y eficiencia a la política , el concejal Carlos Piedrabuena impulsó una iniciativa para reducir de seis a cinco la cantidad de integrantes del Concejo Municipal de Sauce Viejo .

El proyecto fue presentado durante la sesión del pasado 13 de agosto y propone adecuar la conformación del cuerpo legislativo local a lo establecido por la Ley Provincial N.º 14.436 , nueva Ley Orgánica de Municipios .

De acuerdo con los registros demográficos del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2022, Sauce Viejo cuenta con 14.194 habitantes. Por su escala poblacional, la normativa provincial establece que el Concejo Municipal debe estar integrado por cinco miembros.

Actualmente son seis los concejales que integran el cuerpo. La propuesta de Piedrabuena busca que Sauce Viejo realice esa adecuación de cara al proceso electoral de 2027.

De concretarse, la próxima renovación del Concejo implicaría la elección de dos concejales en lugar de tres, para alcanzar posteriormente la nueva composición de cinco bancas.

Menos estructura política y cumplimiento de la ley

Además de adecuar el funcionamiento institucional de Sauce Viejo a la legislación provincial vigente, la iniciativa representa una señal concreta de austeridad desde la propia política.

La reducción de una banca supone achicar la estructura política del Concejo y los costos asociados a su funcionamiento, en momentos en que los ciudadanos demandan que el esfuerzo por administrar responsablemente los recursos públicos alcance también a quienes ocupan cargos de representación.

Para Piedrabuena, además, existe una cuestión institucional que debe resolverse en los plazos establecidos por la normativa.

“Presentamos este proyecto para dar cumplimiento al artículo 107 de la mencionada ley, que impone como requisito formal y obligatorio que dicha decisión del cuerpo legislativo sea informada y comunicada a las autoridades competentes antes del 30 de noviembre del año correspondiente, a los fines de la correcta organización de los procesos electorales”, explicó el concejal.

La iniciativa deberá ahora ser considerada por el resto de los integrantes del Concejo Municipal de Sauce Viejo.

Una señal que empieza por la política

La propuesta pone sobre la mesa una discusión que trasciende la cuestión estrictamente electoral: si la legislación establece una integración menor para municipios de la escala poblacional de Sauce Viejo, mantener una estructura política superior a la necesaria resulta difícil de justificar.

En ese sentido, Piedrabuena plantea que el Concejo sea el primero en dar una señal.

Adecuarse a la ley, reducir una banca y disminuir el costo de la estructura legislativa aparecen como tres componentes de una misma decisión: tener un Estado local acorde a las dimensiones de la ciudad y demostrar que la austeridad también puede comenzar por la política.

Ahora será el resto de los concejales quien deberá definir si acompaña la iniciativa y permite que Sauce Viejo llegue a las elecciones de 2027 con un Concejo adecuado a la nueva legislación provincial.