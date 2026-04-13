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¿Ahora sí Colón tiene mayor peso en AFA?

Mucho reclamaban los hinchas de Colón respecto al poco peso en AFA que tenía el club y que parece haberse modificado con la nueva dirigencia

Ovación

Por Ovación

13 de abril 2026 · 12:28hs
Colón revirtió en este 2026 los fallos arbitrales.

UNO Santa Fe | José Busiemi.

Colón revirtió en este 2026 los fallos arbitrales.

Uno de los reclamos que los hinchas de Colón enarbolaron en los últimos dos años, bajo la presidencia de Víctor Godano, apuntaba al escaso peso que tenía el club en AFA.

Colón revirtió la tendencia con los arbitrajes

Se decía que los arbitrajes perjudicaban a Colón, siendo más los fallos desfavorables que favorables. Pero esa etapa, parece haber llegado a su fin.

Y es que en este 2026, la realidad indica que fueron más los fallos arbitrales en favor de Colón que en contra. Como por ejemplo el penal que le otorgó Bruno Amiconi en el partido ante Ferro.

Una sanción desacertada por parte del árbitro, ya que de ninguna manera el jugador que cae tiene intenciones de tocar el balón con la mano.

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Por su parte, en el cotejo ante Racing de Córdoba, el juez Joaquín Gil sancionó un penal discutible, cuando Conrado Ibarra en velocidad cayó dentro del área.

Y en el primer tiempo, de forma insólita no sancionó un tiro libre dentro del área, en favor de Racing de Córdoba, cuando Federico Lértora le dio un pase a Tomás Paredes y el arquero tomó el balón.

Como así también, varias infracciones que cometió Colón y que no fueron sancionadas con tarjetas amarillas, en lo que fue un arbitraje localista.

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En las ocho fechas que se llevan jugadas, a Colón le sancionaron tres penales a favor y ninguno en contra. Pero más allá de esa estadísticas, no hubo en estos ocho partidos, algún fallo en contra del Sabalero.

Claramente se advierte, que la dirigencia de Colón encabezada por José Alonso tomaron nota de lo que sucedió en los últimos dos años, revirtiendo la historia con los arbitrajes.

Colón responde en la cancha, los jugadores y el DT vienen protagonizando una buena campaña, que lo tiene como puntero y a la par la dirigencia acompaña afuera del campo de juego.

Colón AFA árbitros
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