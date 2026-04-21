Laguna Paiva, el lugar elegido por el Thunder Box para su tradicional festival

Organizado por el Thunder Box de Totino Caunedo en Alumni de Laguna Paiva se realizó con éxito una velada con ocho combates entre púgiles aficionados

En el Club Alumni de Laguna Paiva se realizó una nueva edición del tradicional festival boxístico amateur que desde hace mucho tiempo a esta parte viene organizando el gimnasio Thunder Box que actualmente se ubica en Aristóbulo del Valle al 8121, casi Matheu, que comprendió la realización de ocho peleas protagonizadas por pugilistas oriundos la mayoría de nuestra ciudad, como así también de localidades vecinas.

Con marcado éxito y una muy buena organización el Club Alumni de la ciudad de Laguna Paiva fue escenario del tradicional festival boxístico que periódicamente organiza el gimnasio Thunder Box de la capital provincial, y que tiene como referente al ex boxeador Totino Diógenes Caunedo. El evento contó con ocho combates amateurs y fue fiscalizado por la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe.

En representación de la ABPSF estuvo presente José Baisetto; los árbitros fueron el corondino Ariel Morúa y Ricardo Centurión; mientras que los jueces actuantes fueron Darío Gómez, Torcuato Arzeno, Lisandro Maglier y Emanuel Baisetto; como médico asistió Ariel Montiveli, y Beatriz Perassi fue la cronometrista.

En cuanto a los combates entre púgiles amateurs, el Colo Esteban Ferrero del Olimboxing, entrenado por Walter Zoccola y Osvaldo Salami se impuso por puntos a Tomás Osuna del Thunder Box en un pleito pautado a tres asaltos, mientras que Jonatan Salcedo del gimnasio Thunder Box le ganó por puntos a Lucas Ferretti del Tin Tin Box.

Por su parte, Junior Espinosa del Thunder Box derrotó por puntos a Arturo Gottardi del Willie Pep, Nicolás Fernández, entrenado por Nacho Doldán en el Willie Pep se impuso a Benjamín Santoro del Thunder. También se registró la victoria de Arón Lemos del Thunder Box por puntos a Giuliano Limido del Willie Pep.

image Jairo Sánchez de Alto Verde y representante del Olimboxing logró imponerse en Laguna Paiva.

Además, Franco Rodríguez del Thunder, quien fue convocado para integrar a los campeonatos nacionales mayores, dio cuenta por KO, antes de que suene la campana, en la tercera vuelta a Luis Rodríguez de Calchaquí. En el caso de Agustín Franco del Thunder Box venció por puntos a Lautaro Díaz del Olimboxing, y Jairo Sánchez de 18 años, y oriundo del distrito costero de Alto Verde le ganó por puntos a Máximo Candia del Thunder Box en un pleito pactado a tres rounds.

Santafesinos dieron el presente en Porteña

En el salón de la Asociación Italiana de la localidad de Porteña, ubicado al norte del departamento San Justo, en la provincia de Córdoba, se llevó a cabo un festival boxístico ante un gran marco de público. El santafesino Ciro Garmendia del Chino Box perdió puntos frente a Emanuel Escalante de la ciudad de Córdoba en tres asaltos; Mauricio Santillán del gimnasio Un Round Más de la ciudad de Esperanza se impuso a Agustín Aguero de San Francisco.

image Agustín Franco del Thunder Box fue preseleccionado para los campeonatos nacionales mayores.

Por su parte, el santafesino de la cantera del King Box, Marcos Olivares, en categoría hasta 60 kg, perdió por KOT en el segundo round frente a Jonas WIndhol de la ciudad de San Francisco, Analía Bordón de Coronda y Ludmila Vega de Porteña terminaron empatando en tres asaltos. Además, Facundo Godoy de Porteña le ganó por puntos a Sebastián Gutiérrez de San Francisco, y Jonathan Ocampo de Porteña hizo lo propio con Franco Quintana de San Guillermo.

Un púgil sabalero peleará en Francia

En las últimas horas del lunes partió con destino a Europa, el púgil santafesino Ayrton el Gallo Segovia del Club Atlético Colón. El boxeador entrenado por Carlos Lemos, con un curriculum de 9-4 (5 KO) se medirá con Dylan Pare Lemonnier con 11-0 (5 KO), el próximo viernes 24 de abril en Mayenne, Francia, en categoría super gallo a 10 rounds. En el Espace Mayenne, Laval, y bajo la supervisión de la Federation Francaise de Boxe.