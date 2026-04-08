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Pim Pau llega a Rafaela con un show único para toda la familia

Pim Pau se presentará en el Teatro Lasserre de Rafaela (bulevar Lehmann 228) el viernes 24 de abril a las 18.30. Las entradas están a la venta a través de Ticketway (puntos de venta online y físicos).

8 de abril 2026 · 11:28hs
Pim Pau llega a Rafaela con un show único para toda la familia

Pim Pau convoca a un espectáculo que invita al movimiento y a la participación creativa. El trío lleva al escenario una experiencia donde el juego es protagonista, priorizando la interacción y el vínculo con el público.

Una propuesta desaturada de estímulos generando un encuentro dinámico entre la música, la danza y el humor donde la palabra es juego, la música es juguete y el cuerpo instrumento. ¡Para todas las edades!

Puntos de venta

Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453

Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

Rafaela Juegos
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