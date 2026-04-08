Pim Pau convoca a un espectáculo que invita al movimiento y a la participación creativa. El trío lleva al escenario una experiencia donde el juego es protagonista, priorizando la interacción y el vínculo con el público.
Pim Pau llega a Rafaela con un show único para toda la familia
Pim Pau se presentará en el Teatro Lasserre de Rafaela (bulevar Lehmann 228) el viernes 24 de abril a las 18.30. Las entradas están a la venta a través de Ticketway (puntos de venta online y físicos).
Una propuesta desaturada de estímulos generando un encuentro dinámico entre la música, la danza y el humor donde la palabra es juego, la música es juguete y el cuerpo instrumento. ¡Para todas las edades!
Puntos de venta
Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359
Tribus Club de Arte | República de Siria 3572
NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637
NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780
NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091
NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980
NEXON Paraná | Urquiza 1031
Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453
Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446
ONLINE : www.ticketway.com.ar
VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161