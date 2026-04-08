Pim Pau llega a Rafaela con un show único para toda la familia Pim Pau se presentará en el Teatro Lasserre de Rafaela (bulevar Lehmann 228) el viernes 24 de abril a las 18.30. Las entradas están a la venta a través de Ticketway (puntos de venta online y físicos). 8 de abril 2026 · 11:28hs

Pim Pau convoca a un espectáculo que invita al movimiento y a la participación creativa. El trío lleva al escenario una experiencia donde el juego es protagonista, priorizando la interacción y el vínculo con el público.

Una propuesta desaturada de estímulos generando un encuentro dinámico entre la música, la danza y el humor donde la palabra es juego, la música es juguete y el cuerpo instrumento. ¡Para todas las edades!

Puntos de venta Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359 Tribus Club de Arte | República de Siria 3572 NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637 NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780 NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091 NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980 NEXON Paraná | Urquiza 1031 Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446 ONLINE : www.ticketway.com.ar VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161